Corsair oggi ha presentato il nuovo modello opto-meccanico della pluripremiata tastiera gaming K70 RGB TKL CHAMPION SERIES.

Il prodotto vanta l’acclamato design tenkeyless ideato specificamente per i tornei e l’elegante telaio in alluminio abbinati alla velocità estrema degli switch opto-meccanici CORSAIR OPX per offrire il massimo delle prestazioni negli eSports.

Gli switch opto-meccanici CORSAIR OPX sono caratterizzati da una distanza di attuazione di appena 1 mm, inoltre la corsa fluida e lineare li rende perfetti per il gaming competitivo di livello professionale. Questi switch premium sono integrati nell’iconico e resistente telaio in alluminio caratteristico dei modelli K70.

La dotazione di serie per la tastiera meccanica Corsair K70 RGB TKL CHAMPION SERIES include il cavo USB Tipo C rimovibile e i resistenti keycap in policarbonato con il supporto per i set di keycap personalizzati.

La tecnologia CORSAIR AXON Hyper-Processing consente l’hyper-polling a 8.000 Hz registrando la pressione dei tasti 8 volte più velocemente rispetto alle tastiere gaming standard, inoltre l’innovativo switch posizionato sul retro della tastiera consente di bloccare istantaneamente la retroilluminazione in un colore statico e di disabilitare le macro in conformità con le linee guida dei tornei eSport.

Tutte le prestazioni che rendono famoso il modello K70 RGB TKL tra i giocatori professionisti sono presenti anche in questa nuova versione opto-meccanica della tastiera e includono la retroilluminazione RGB per singolo tasto personalizzabile tramite il software CORSAIR iCUE, i tasti multimediali dedicati con rotella di regolazione del volume in resistente alluminio e una memoria integrata per salvare fino a 50 profili personalizzati.

Disponibilità e prezzi della tastiera Corsair K70 RGB TKL CHAMPION SERIES

La tastiera gaming opto-meccanica CORSAIR K70 RGB TKL CHAMPION SERIES è disponibile immediatamente presso la rete di rivenditori e distributori autorizzati CORSAIR presente in tutto il mondo. Attualmente il prezzo della tastiera indicato sul sito di CORSAIR è di 169,99 euro e prossimamente sarà acquistabile anche su Amazon.

