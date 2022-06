WhatsApp ha appena inviato un nuovo aggiornamento per i beta tester iscritti al programma TestFlight. La nuova versione di WhatsApp Beta per iOS rivela che in futuro sarà possibile uscire silenziosamente dai gruppi.

La possibilità di uscire dai gruppi “alla chetichella” senza avvisare i partecipanti è già in fase di sviluppo per le versioni beta di WhatsApp per Android e WhatsApp Desktop e ora la funzionalità è finalmente in sperimentazione anche per gli utenti di WhatsApp beta per iOS.

WhatsApp Beta per iOS sperimenta l’uscita silenziosa dai gruppi

Come si può vedere nello screenshot individuato da WABetaInfo, prossimamente apparirà un messaggio diverso quando l’utente proverà a lasciare un gruppo, in quanto solo gli amministratori del gruppo riceveranno la relativa notifica.

Tuttavia un aggiornamento di WhatsApp beta per Android contiene i dettagli su un’altra funzionalità in fase di sviluppo, ossia la possibilità di visualizzare chi ha lasciato un gruppo.

La facoltà di abbandonare silenziosamente un gruppo è attualmente in fase di sviluppo e non è ancora pronta per essere rilasciata ai beta tester, inoltre non sappiamo quando la funzionalità sarà disponibile per tutti, ma se volete essere tra i primi a riceverla su iOS potete iscrivervi alla versione sperimentale di WhatsApp tramite il Programma TestFlight beta.

