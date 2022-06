Oggi, 28 giugno 2022, è stata annunciata in via ufficiale la nuova action cam Insta360 ONE RS 1-Inch 360 Edition, videocamera che mette sul piatto riprese a 360° fino alla risoluzione 6K, che si fregia dell’utilizzo di sensori da 1 pollice e che è stata progettata con la preziosa collaborazione di Leica.

Versione ancora più estrema della particolare videocamera modulare Insta360 ONE RS conosciuta nei mesi addietro, la nuova Insta360 ONE RS 1-Inch 360 Edition si presenta come uno strumento compatto e potente, con la promessa di fare la gioia dei vlogger e degli amanti delle riprese in mobilità e non solo. JK Liu, fondatore di Insta360, l’ha presentata in questi termini:

«La 1-Inch Edition rappresenta il continuo impegno di Insta360 di rendere la ONE RS la videocamera più completa e versatile sul mercato. Quest’ultima edizione trasforma la ONE RS in una potente videocamera 6K in grado di offrire prestazioni impressionanti anche in condizioni di scarsa luminosità».

Insta360 ONE RS 1-Inch 360 Edition: caratteristiche tecniche

Insta360 ONE RS 1-Inch 360 Edition fa uso di due sensori CMOS da 1 pollice e offre ai creator la possibilità di realizzare delle riprese a 360 gradi alla risoluzione 6K, oltre che di scattare foto a 360 gradi da 21 megapixel. Proprio grazie all’adozione dei menzionati sensori da 1 pollice, Insta360 promette di realizzare riprese ricche di dettagli anche in condizioni di scarsa luminosità, con una gamma dinamica notevole in tutte le condizioni di illuminazione.

La ONE RS 1-Inch 360 Edition di Insta360, inoltre, si fregia di essere la prima videocamera 360 ad essere stata “progettata in collaborazione con Leica”, essendo il frutto di una collaborazione strategica tra Insta360 e Leica del 2020. A tal proposito, Matthias Harsch, CEO di Leica Camera AG, si è espresso così:

«Siamo entusiasti di portare l’esperienza ottica di Leica nella nuova videocamera ONE RS 1-Inch 360 Edition. I video creator avranno la possibilità di sfruttare sia la tecnologia delle videocamere 360 che il doppio sensore da 1 pollice, senza dover più scegliere tra creatività e qualità dell’immagine».

Ecco un riassunto della scheda tecnica:

apertura: f/2,2

lunghezza focale equivalente a 35 mm: 6,52 mm

risoluzione foto: 6528×3264 (2:1)

risoluzione video: 5888×2944@30fps 6144×3072@25/24fps 3840×1920@30/25/24fps 3040×1520@50fps

formato foto: insp, RAW (dng)

formato video: insv

modalità foto: Standard, HDR, Intervallo, Night Shot, Starlapse, Burst, PureShot

modalità video: Video standard, Timelapse, TimeShift, Registrazione in Loop

profili colore: Standard, Vivid, LOG

peso: 239 g

dimensioni: 53,2 x 49,5 x 129,3 mm

autonomia: 62 minuti (6K@30fps)

max bitrate video: 120 Mbps

Giroscopio a 6 assi

live stream: 360 Live, Reframe Live (lo streamer imposta una prospettiva fissa)

valore di esposizione: ±4EV

ISO range foto e video: 100-3200

velocità otturatore: foto: 1/8000 – 120s video: 1/8000 – limite di fotogrammi al secondo

WB: 2000K-10000K

audio: riduzione del vento, stereo, formato 48 kHz, AAC

Connettività: BLE 5.0, Wi-Fi 5 GHz, 802.11ac, USB-C, microSD (exFAT con UHS-I e classificazione Video Speed Class V30) fino a 1 TB

batteria da 1.350 mAh.

Versatilità e funzioni particolari

ONE RS 1-Inch 360 Edition offre tutta la libertà dei 360°, eliminando la necessità di attrezzature ingombranti e persino le preoccupazioni su cosa inquadrare: i creator possono riprendere tutte le angolazioni in un’azione nello stesso momento e rielaborare a posteriori le riprese desiderate, il tutto grazie anche al software di Insta360, che consente di condividere un filmato tradizionale o in modalità immersiva 360.

Il produttore ha posto l’accento anche sulla possibilità di realizzare dolly shot e viste in terza persona e di eliminare anche l’ingombro di selfie stick grazie alla tecnologia di acquisizione panoramica a 360; inoltre, gli algoritmi di stabilizzazione FlowState e di livellamento dell’orizzonte di Insta360 dovrebbero eliminare la necessità di utilizzare attrezzature di stabilizzazione aggiuntive come i gimbal. Infine, per le foto si segnala la nuova modalità PureShot HDR con AI; quanto ai video, l’app Insta360 offre Shot Lab per automatizzare tecniche di editing come clonazione, star trail e dolly zoom, mentre funzioni più avanzate sono disponibili tramite il software desktop Insta360 Studio e il plugin di Adobe Premiere Pro.

ONE RS 1-Inch 360 Edition è uno strumento molto versatile, peraltro certificato IPX3 contro pioggia e neve, e si presta ad essere montata facilmente su auto, zaini per Google Street View, treppiedi; non manca neppure la compatibilità con piattaforme come Matterport e OpenSpace con un futuro rilascio del kit di sviluppo software (SDK).

Prezzo e disponibilità

Insta360 ONE RS 1-Inch 360 Edition è disponibile all’acquisto in tutto il mondo, dunque anche in Italia, dove viene proposta al prezzo di lancio di 939,99 euro sullo store store.insta360.com e presso alcuni rivenditori selezionati. Grazie al design modulare, l’obiettivo 360 da 1 pollice è compatibile sia con la ONE R che con il Nucleo della ONE RS, dunque per gli utenti di ONE R e ONE RS è disponibile un pacchetto di aggiornamento da 769,99 euro con obiettivo 360 da 1 pollice, batteria e telaio di montaggio.

