Qualche ora fa Insta360 ha presentato una nuova videocamera consumer, una action cam che getta il guanto alle GoPro. Di nome fa Insta360 ONE RS e di speciale vanta una costruzione modulare che le permette di adattarsi ai più diversi contesti. Scopriamone meglio i dettagli.

Caratteristiche e funzioni di Insta360 ONE RS

Insta360 ONE RS va a pensionare il modello lanciato circa due anni fa, presentandosi con una lente grandangolare 4K (sensore da 1/2″ 48 MP per video 4K a 60 fps e foto a 48 MP) e un hardware tutto nuovo, che supporta la stabilizzazione FlowState con blocco dell’orizzonte a 360° (Horizon Lock) per tutti e tre gli obiettivi. Presente anche la modalità Widescreen 6K che permette di registrare filmati col classico rapporto cinematografico 2.35.1 e l’Active HDR, ma solo per la lente suddetta.

A seconda delle esigenze Insta360 ONE RS dà la possibilità di montare la lente 5.7K 360, che nasconde il Selfie Stick e permette di effettuare delle riprese panoramiche a 360°. Mentre per maggiori dettagli e una resa migliore delle immagini anche in condizioni di scarsa illuminazione si può optare invece per l’obiettivo 5.3K da 1 pollice.

Lenti a parte, Insta360 ONE RS garantisce anche elevati livelli di resistenza considerando l’impermeabilità fino a 5 metri di profondità e una realizzazione a prova d’urto, considerando d’altronde gli scenari d’uso per i quali è stata pensata.

Per il resto, c’è da sottolineare la presenza di un chip Wi-Fi più veloce rispetto ai modelli precedenti, i miglioramenti della registrazione dell’audio grazie a un microfono aggiuntivo con riduzione del rumore del vento presente nel Nucleo RS, un menù rapido per accedere alle impostazioni rapidamente, uno zoom più veloce (fino a 2,7x), la possibilità di modificare i video direttamente dal telefono evitando i trasferimenti Wi-Fi e altro ancora.

Per ulteriori dettagli sugli obiettivi, sugli accessori compatibili e su tutte le caratteristiche e funzioni di Insta360 ONE RS vi invitiamo a consultare la pagina web relativa del sito ufficiale.

Prezzi e disponibilità di Insta360 ONE RS

Insta360 ONE RS è già disponibile all’acquisto sul sito web e presso alcuni rivenditori (presto anche su Amazon, probabilmente), in diverse configurazioni e prezzi. Si parte da 319,99 euro per la versione 4K Edition per arrivare a sfiorare i 900 per la variante più completa, la Trio Edition.

Eccole le configurazioni e i prezzi relativi:

4K Edition Standalone a 319,99 euro

4K Edition Get-Set Kit a 354,98 euro

1-Inch Edition a 569,99 euro

1-Inch Edition a 604,98 euro

Expert Edition a 813,99 euro

Trio Edition a 890,99 euro

Twin Edition da 569,99 euro

Potrebbe interessarti anche: le migliori action cam del mese, la nostra selezione