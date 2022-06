JBL, azienda specializzata nell’offrire agli utenti un suono di qualità, propone i suoi speaker portatili adatti per ogni situazione, dall’aperitivo in ufficio al falò in spiaggia o alla festa al parco. Ecco caratteristiche e prezzi dei modelli più indicati per un’estate in musica.

JBL PartyBox On-the-Go

Dall’alba al tramonto, dal parco alla spiaggia, JBL PartyBox On-The-Go non lascerà mai nessuno senza musica. I 100 watt di potenza JBL Pro Sound si sincronizzano con luci pulsanti a LED per uno spettacolo garantito. Per chi vuole essere l’anima della festa, PartyBox On-The-Go include il microfono wireless JBL per mettere in mostra le proprie doti canore e l’ingresso dedicato per suonare in compagnia degli amici. Lo speaker offre fino a 6 ore di riproduzione, una tracolla imbottita per il trasporto e la certificazione IPX 4 che garantisce impermeabilità. JBL PartyBox On-the-Go è disponibile su JBLstore a un prezzo consigliato di 329,99 euro e al momento della scrittura anche su Amazon al prezzo di 305,89 euro. JBL Xtreme 3 Dotato dell’Original Pro Sound, il diffusore Xtreme 3 di JBL garantisce un suono potente e cristallino, ulteriormente perfezionato dai quattro driver e dai 2 Bass Radiators che renderanno la festa indimenticabile. Tramite la funzione PartyBoost è possibile collegare altre casse compatibili per un ulteriore impatto sonoro, inoltre, grazie alle certificazioni dustproof e waterproof, il prodotto assicura il divertimento in qualsiasi situazione, mentre la tracolla con apri bottiglia incorporato permette di far colpo ovunque. JBL Xtreme 3 è disponibile su JBLstore a un prezzo consigliato di 329,99 euro e al momento della scrittura anche su Amazon a partire da 299,99 euro. JBL Flip 6 Lo speaker JBL Flip 6 è dotato dell’Original Pro Sound targato JBL ed è quindi in grado di offrire un’esperienza sonora professionale grazie anche al sistema di diffusori a 2 vie composto da un driver ottimizzato di forma ovale, un tweeter separato e due radiatori per bassi. La cassa JBL Flip 6 è inoltre facile da trasportare e resistente all’acqua e alla polvere grazie alla certificazione IP67 e con 12 ore di autonomia, l’after party o il pre party sono sempre assicurati. JBL Flip 6 è disponibile in una varietà di colori accattivanti, come rosso, blu, nero e grigio. Il prodotto è disponibile su JBLstore a un prezzo consigliato di 139,98 euro e al momento della scrittura anche su Amazon a partire da 99,99 euro.

JBL Go 3 Compatto e potente, lo speaker JBL Go 3 offre un suono di qualità sorprendente e ricco di bassi. Grazie al design moderno, ai suoi tessuti variopinti, agli inserti vivaci e alle numerose tonalità e combinazioni cromatiche, JBL Go 3 è un accessorio indispensabile per non passare inosservati. Pioggia, sabbia e polvere non rappresentano un problema dato che JBL Go 3 vanta la certificazione IP67 e nonostante le sue dimensioni contenute assicura 5 ore di musica con una singola carica. JBL Go 3 è disponibile su JBLstore a un prezzo consigliato di 39,99 euro e al momento della scrittura anche su Amazon a partire da 27,99 euro.

