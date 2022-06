Sony pensa in grande per la PlayStation 5 e sembrerebbe pronta a espandere il suo ecosistema di accessori grazie all’arrivo di ben tre nuove cuffie e due monitor a marchio PS5 che dovrebbero essere presentati in un evento State Of Play fissato per la prossima settimana ma di cui non se ne conosce ancora la data.

Queste informazioni trapelate ci arrivano dal noto leaker OnLeaks il quale ha concesso ai colleghi di 91Mobiles alcuni render e specifiche della nuova gamma di cuffie e monitor, il cui brand si chiamerà INZONE. Scopriamoli insieme.

INZONE H9, H7 e H3: le nuove cuffie per PS5?

Le INZONE H9 dovrebbero essere il modello di punta della gamma come testimoniato anche dall’iconico led blu sul padiglione auricolare e dalla presenza della cancellazione del rumore, feature esclusiva di questo modello, oltre che dell’audio spaziale a 360 gradi e della connettività senza cavi come il modello H7.

Quest’ultimo si differenzierebbe dalle INZONE H9 per l’assenza del led e della cancellazione del rumore ma manterrebbe le restanti specifiche delle H9 come l’audio spaziale a 360 gradi potendo, inoltre, vantare l’autonomia migliore della line-up.

Per concludere, le INZONE H3 dovrebbero essere il modello economico del trio potendo contare solo su connettività con filo e su un design più convenzionale e meno ispirato ai modelli di punta di Sony. Mantengono però l’audio spaziale a 360 gradi dei modelli più blasonati.

In arrivo due monitor con funzioni dedicate al gaming

Come anticipato in apertura, la line-up di accessori per PS5 sembrerebbe non fermarsi qui, infatti il colosso nipponico sarebbe pronto a svelare anche due nuovi monitor da gaming anch’essi caratterizzati dal marchio INZONE.

Un modello dovrebbe offrire una risoluzione 4K e una frequenza di aggiornamento a 144 Hz mentre l’altro dovrebbe attestarsi sul Full HD e i 240 Hz.

Entrambi dovrebbero essere certificati per il supporto VRR (HDMI/G-Sync), la mappatura automatica dei toni HDR oltre che vantare una bassa latenza (1 ms) e alcune funzioni esclusive dedicate al gaming. Tra queste dovrebbero essere presenti il contatore degli FPS mentre si gioca, il tempo di gioco, un mirino, un equalizzatore del nero per migliorare la fruizione dello schermo in ambientazioni buie e in generale una maggiore attenzione al contrasto e alla luminosità del display al fine di migliorare le prestazioni di gioco su PS5.

Il prezzo dei tre modelli di cuffie e dei nuovi monitor INZONE è ancora sconosciuto ma ne sapremo sicuramente di più allo State Of Play fissato per la prossima settimana.

