Google tiene informati gli utenti da 20 anni tramite Google News e in occasione del ventennale l’azienda lancia oggi un’esperienza riprogettata e più personalizzabile per desktop basata sul feedback ricevuto dai lettori.

Ora Google News rende più facile rimanere aggiornati sulle notizie più importanti portando in cima alla pagina le notizie locali e offrendo maggiori possibilità di personalizzare l’esperienza.

Google News mette i contenuti locali in evidenza e offre maggiori possibilità di personalizzare l’esperienza su desktop

La sezione delle notizie locali ora è in evidenza nella parte superiore della pagina ed è possibile utilizzare il pulsante del filtro per aggiungere più località.

La pagina principale di Google News su Desktop ora offre la possibilità di personalizzare gli argomenti visualizzati aggiungendoli, rimuovendoli o riordinandoli cliccando sul pulsante blu in alto a destra nella sezione con la propria rassegna stampa.

La nuova interfaccia permette inoltre di saperne di più sul risultato e la provenienza delle informazioni, con la possibilità di seguire i consigli degli esperti per prendere decisioni più informate sui siti che vale la pena visitare.

Google News supporta i giornalisti

Attraverso la Google News Initiative, Google collabora con editori di notizie di tutto il mondo per creare un’informazione duratura, diversificata e innovativa offrendo formazione, programmi, finanziamenti e prodotti a giornalisti e redazioni per rafforzare il loro lavoro nell’era digitale.

Come parte di questo sforzo, Google sta ufficialmente aprendo le domande per il Global News Equity Fund, un impegno multimilionario per contribuire a portare più diversità ed equità nel settore delle notizie.

L’azienda sta anche annunciando il primo round di destinatari del finanziamento di The Data-Driven Reporting Project, una partnership tra GNI e Medill School of Journalism, Media, Integrated Marketing Communications presso la Northwestern University.

Ecco la nuova pagina di Google News dekstop.

Potrebbe interessarti: Google, Meta, e altri Big firmano le nuove regole UE contro le fake news, ma non tutti