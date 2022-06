Il periodo è quello ideale per girare in città e fuori con quel poco di brezza che un monopattino elettrico regala, senza sforzo. E presto, a quanto pare, si potrà acquistare anche in Italia il nuovo Xiaomi Electric Scooter 4 Pro, non ancora ufficializzato nemmeno sul mercato natio, ma di cui iniziano a trapelare vari dettagli, compreso un insolito produttore della concorrenza.

Quello che sappiamo di Xiaomi Electric Scooter 4 Pro

Pur mancando i dettagli, sappiamo che Xiaomi Electric Scooter 4 Pro sarà con tutta probabilità un prodotto di fascia elevata, la versione più pregiata del produttore cinese che dovrebbe arrivare a stretto giro di posta, probabilmente entro il 2022. D’altronde se ne parlava già a inizio anno, quanto spuntava all’interno di una certificazione europea, seppur privo di dettagli.

Ma ora, a distanza di un bel po’ di tempo ecco che ritorna a galla per merito di un’altra certificazione, stavolta italiana, che fa ben sperare su un suo prossimo arrivo anche sul nostro mercato. Anche in questo caso, purtroppo, non sono emersi molti dettagli, ma viene confermato il nome, Xiaomi Electric Scooter 4 Pro e spunta una prima immagine annessa (dei colleghi di Xiaomi Today):

A prima vista, parrebbe non presentare particolari novità estetiche rispetto ai modelli precedenti, ma è interessante notare come dietro allo sviluppo di Xiaomi Electric Scooter 4 Pro pare ci sia Segway. Lo cita il documento stesso (una dichiarazione di conformità pubblicata in varie lingue, italiano compreso per l’appunto) che riporta Ninebot Tech Co. come produttore del monopattino elettrico in questione. Non sorprenderebbe poi molto la cosa, basti pensare che il Mi Electric Scooter 3 Lite di Xiaomi è stato prodotto da Navee.

Comunque, sulla base di quanto riportato dal documento citato pare che la casa cinese abbia intenzione di portare sul mercato tre modelli differenti contraddistinti da altrettanti codici SKU: DDHBC20NEB, DDHBC21NEB e DDHBC23NEB.

A parte questo, non è tuttavia emerso altro. Non ci resta che pazientare ancora per saperne di più di Xiaomi Electric Scooter 4 Pro, che a questo punto pare piuttosto probabile arrivi presto in Europa e quindi in Italia.

In copertina il monopattino EcoGyro GScooter S9 XBoost

