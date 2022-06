Il team di sviluppo di WhatsApp è sempre al lavoro per introdurre nuove funzioni sulle app per Android, iOS e Desktop — partendo, come al solito, dal ramo beta per la fase di test —, tuttavia non tutte le piattaforme viaggiano sempre di pari passo e anzi l’app beta per Windows (UWP) riceve particolari cure finalizzate ad accorciare il divario rispetto alle altre e nel caso di specie si parla di funzioni tanto banali quanto di grande utilità riguardanti i messaggi vocali.

WhatsApp Beta per Windows (UWP): novità dell’aggiornamento

Alcuni giorni addietro il team di WhatsApp ha rilasciato la versione beta 2.2223.11.70 per Windows, della quale vi abbiamo già parlato in quanto introduttiva di una novità molto attesa: le reazioni ai messaggi per tutti. Tuttavia, c’è anche qualcos’altro da evidenziare: l’ultima release beta disponibile tramite la Universal Windows Platform (UWB) porta in dote anche la possibilità di mettere in pausa e di riprendere la registrazione dei messaggi vocali.

Come potete vedere nello screenshot seguente, la freccia indica proprio il nuovo tasto messo a disposizione degli utenti: nella precedente versione dell’applicazione, il tasto disponibile permetteva soltanto di arrestare la registrazione e di ascoltare il messaggio vocale prima di procedere al suo invio, ma non di continuare la precedente registrazione; con l’ultima versione dell’app, la situazione cambia e gli utenti possono anche riprendere la registrazione precedentemente messa in pausa prima di procedere all’invio.

Non si tratta di una funzione del tutto inedita, visto che WhatsApp permette già di farlo sia su Android che su iOS e Desktop. La novità è disponibile per tutti con WhatsApp Beta per Windows versione 2.2223.11.70.

Come scaricare e/o aggiornare WhatsApp Beta UWP per Windows

Se siete interessati a scaricare WhatsApp Beta per Windows 2.2223.11.70 e provare in anteprima le novità via via introdotte nel client UWP (Universal Windows Platform) dell’app per i sistemi operativi di Microsoft, la potete trovare direttamente sul Microsoft Store cliccando su questo link. Se invece l’avete già installata, potete verificare l’eventuale presenza di aggiornamenti dal Microsoft Store, seguendo il percorso “Raccolta > Recupera aggiornamenti”.

Potrebbe interessarti anche: Le nostre guide di WhatsApp