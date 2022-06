WhatsApp porta su Windows le reazioni con l’ultima beta UWP

Oltre ad occuparsi delle versioni mobile, sia per Android che per iOS, con gli ultimi giorni caratterizzati dalla possibilità di spostare i dati dell’app da Android ad iOS, il team di sviluppo di WhatsApp continua a sviluppare alacremente anche la versione per computer Universal Windows Platform (UWP), quella destinata ai computer che eseguono Windows 10 o Windows 11, della popolare app di messaggistica.

Con l’ultimo aggiornamento, finalmente, WhatsApp Beta UWP consente a tutti gli utenti di lasciare una reazione ai messaggi ricevuti.

WhatsApp Beta UWP: arrivano le reazioni ma non solo

Dopo avere introdotto gli album automatici con la versione 2.2222.2.0 di WhatsApp Beta, il client UWP di WhatsApp per Windows riceve un’altra importante funzionalità, già da tempo presente sugli altri client della popolare app di messaggistica e già rilasciata anche agli utenti che eseguono la versione beta del client non universale in occasione dell’aggiornamento alla versione 2.2207.0 (parliamo di WhatsApp Desktop in versione beta, non del client UWP).

Coloro che aggiornano WhatsApp Beta UWP tramite il Microsoft Store potranno ora lasciare una reazione, tra le sei predefinite (ok, cuore, risate, stupore, tristezza, grazie), ai messaggi ricevuti/inviati all’interno delle chat. È inoltre possibile vedere chi ha reagito al messaggio toccando l’icona della reazione nella parte inferiore del fumetto della chat (come è possibile apprezzare dalla schermata seguente).

Come è possibile notare dall’immagine, inoltre, per reagire ai messaggi è sufficiente cliccare il pulsante con lo smile posizionato accanto al messaggio (in basso a sinistra rispetto al fumetto).

Le reazioni, tuttavia, non sono l’unica novità portata in dote dall’ultimo aggiornamento dell’app per Windows, reso disponibile attraverso lo store di Microsoft. Al pari di quanto avvenuto pochi giorni fa su tutte le altre piattaforme sulle quali è disponibile la popolare app di messaggistica, con l’ultimo aggiornamento anche il client UWP beta per Windows consente di aggiungere fino a 512 persone alle chat di gruppo.

Quindi, come anticipato, entrambe le novità sono disponibili per tutti una volta che viene installato l’ultimo aggiornamento dal Microsoft Store, che porta la versione dell’app alla 2.2223.11.70 ed è in via di distribuzione graduale.