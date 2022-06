Vi abbiamo parlato più volte di Tineco su queste pagine e su quelle di TuttoAndroid, per presentarvi i suoi prodotti dedicati alla pulizia della casa. Il produttore ha presentato oggi il suo nuovo aspirapolvere cordless, che arriva a nove anni dal primo modello commercializzato. Forte di una lunga esperienza rinnova la propria line up dedicata alla fascia alta del mercato, con la linea Tineco PURE ONE S15, disponibile in tre varianti.

Serie Tineco PURE ONE S15

Composta da tre diversi modelli, la serie PURE ONE S15 si presenta come la naturale evoluzione della serie PURE ONE S12, di cui vi abbiamo portato la recensione qualche tempo fa. Troviamo quindi Tineco PURE ONE S15 PRO, PURE ONE S15 Pet e PURE ONE S15 Essentials, che riprendono alcune delle funzioni maggiormente apprezzate della serie precedente portando altre novità che li faranno amare ancora di più dai fan del brand.

La funzione più utile, pensata per migliorare l’efficienza energetica, è Tineco iLoop Smart Sensor, che adatta automaticamente la forza di aspirazione in base allo sporco rilevato sul pavimento, arrivando ad aumentare l’autonomia del 400%. In questo modo è possibile pulire fino a 130 metri quadri con una singola carica, un risultato davvero impressionante e che garantisce sempre la miglior pulizia possibile.

Con la tecnologia ZeroTangle Anti-Tangle spariranno anche i problemi legati ai capelli attorcigliati alla spazzola principale, progettata con un design che la rende ancora più semplice da pulire. Il nuovo schermo LCD, una esclusiva della versione S15 PRO, mostra animazioni relative al funzionamento, livello della batteria, potenza di aspirazione ed eventuali errori e notifiche.

Tineco PURE ONE S15 dispone della tecnologia PureCyclone che separa aria e polvere, per evitare l’intasamento del prefiltro ed eventuali perdite di forza di aspirazione. In questo modo l’aspirapolvere sarà sempre efficace senza cali di potenza, un fattore molto importante anche sul lungo termine.

E per finire è presente una nuova base, FreeStnd, che non richiede buchi sul muro: una base su cui appoggiare l’aspirapolvere e tutti i suoi accessori per ricaricare e avere sempre tutto a portata di mano. Non manca l’integrazione con l’app Tineco, per avere tutti i parametri di funzionamento sotto controllo e ricevere promemoria relativi a eventuali problemi o a interventi di manutenzione.

Prezzi e disponibilità

Tineco PURE ONE S15 Pro sarà in vendita sullo store ufficiale a partire dal 20 giugno al prezzo di listino di 599 euro, mentre Tineco PURE ONE S15 Pet sarà in vendita dallo stesso giorno al prezzo consigliato di 499 euro. Per maggiori informazioni vi invitiamo a visitare il sito ufficiale del produttore.

