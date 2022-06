Nel mesi scorsi LG ha presentato un nuovo interessante monitor che si caratterizza per un form factor insolito, studiato per chi è alla ricerca di una soluzione che consenta di lavorare in multitasking: stiamo parlando di LG DualUp Monitor.

Ebbene, dalla divisione statunitense del colosso coreano arriva l’annuncio della disponibilità di LG DualUp Monitor (28MQ780) e del prezzo ufficiale: lo schermo è già in vendita negli USA a 699 dollari sul sito del produttore e presso alcuni rivenditori.

Le principali caratteristiche di LG DualUp Monitor 28MQ780

Ricordiamo che a rendere decisamente particolare il nuovo schermo di LG è il suo formato: in pratica, il produttore ha pensato di unire due normali display (uno sopra l’altro), in modo da consentire agli utenti di lavorare contemporaneamente su due ambienti diversi.

Il risultato è un display di forma quadrata (e non rettangolare, come normalmente avviene) che permette di avere di fronte due schermi da 21,5 pollici ciascuno.

Tra le caratteristiche principali di LG DualUp Monitor troviamo un pannello con tecnologia Nano IPS da 27,6 pollici con risoluzione SDQHD (2.560 x 2.880 pixel), aspect ratio in 16:18, color gamut DCI-P3 al 98% e luminosità di 300 nit, supporto HDR10 e tempo di risposta di 5 ms.

Ed ancora, il nuovo schermo di LG può contare su due altoparlanti stereo MAXXAUDIO (7 W x 2) che dovrebbero garantire al tempo stesso un audio potente ed effetti sonori realistici, una porta USB Type-C (Power Delivery / 90W + dati), due porte HDMI, una porta Display Port e uno speciale sistema di supporto che si fissa alla scrivania e consente di risparmiare spazio.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali da LG per quanto riguarda la disponibilità del nuovo monitor e il suo prezzo in Italia. Presto, ad ogni modo, dovrebbe arrivare nei principali canali di vendita, incluso ovviamente Amazon.

