Ogni tanto Amazon ne tira fuori di offerte allettanti. Se cercate un MacBook, oggi è ad esempio uno di quei giorni fortunati che vi permettono di risparmiare un bel po’. L’offerta da segnarsi riguarda MacBook Pro 16, la versione 2021 con Apple Silicon M1 Pro.

E così dopo aver annunciato le date del prossimo Prime Day 2022, Amazon tenta i (tanti) delusi dai nuovi MacBook Air M2 (almeno sul prezzo visto che sono una manciata le persone che li han toccati con mano) con un prodotto che, al prezzo al quale viene offerto oggi si fa piuttosto interessante.

MacBook Pro 16 con M1 Pro in offerta su Amazon

Il portatile di casa Cupertino presente nel catalogo di Amazon più interessante di oggi è proprio lui, MacBook Pro 16 con chip Apple Silicon M1 Pro (CPU a 10 core e GPU a 16 core). La configurazione con lo sconto più elevato è quella con 16 GB di RAM e SSD da 512 GB, nel colore grigio siderale e senza AppleCare+.

Ecco, selezionando quanto scritto fin qui nella pagina prodotto relativa di Amazon si arrivano a risparmiare sul prezzo di listino quasi 400 euro (382 euro per essere precisi). Complessivamente lo si va a pagare 2.467 euro invece di 2.849, un buon 13% di sconto che, per essere un prodotto di Apple ed essendo su Amazon non è affatto male.

Volendo, chi non intende spendere una cifra così alta in una sola soluzione, ha fra l’altro la possibilità di beneficiare della rateizzazione in 5 mensilità, offerta da Amazon e disponibile nel riquadro apposito. Selezionando questa modalità di pagamento sarà così possibile pagare lo stesso importo senza interessi o oneri finanziari, ma spezzettando l’intero importo in 5 rate da 493,40 euro al mese.

In entrambi i casi il MacBook Pro 16 scontato in questione beneficia ovviamente della spedizione Amazon Prime e di tutto quel che ne consegue. A seguire il link per acquistarlo sia nella soluzione unica che a rate:

Acquista su Amazon MacBook Pro 16 M1 Pro 16 – 512 GB a 2.467 euro invece di 2.849

In copertina Apple MacBook Pro 14 M1 Pro

