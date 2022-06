Huawei negli ultimi anni ha lavorato duramente per riuscire ad affermarsi nel settore dei dispositivi indossabili e sono diversi i nuovi device che si prepara a lanciare sul mercato.

Nei programmi del colosso cinese vi è lo sviluppo di nuove funzionalità che possano rendere smartwatch e smartband ancora più utili nella vita di tutti i giorni, soprattutto per chi desidera sfruttare questo genere di dispositivi per prendersi cura della propria salute.

Nelle scorse ore a ribadire l’impegno di Huawei nel settore dei wearable è stato He Gang, COO di Huawei Consumer Business Group, che ha precisato che l’azienda intensificherà la ricerca in specifici settori sanitari, come la valutazione dei tassi di glicemia, le funzionalità polmonari e la gestione della salute in alta quota.

Le novità in arrivo sugli smartwatch di Huawei

Il dirigente non ha nascosto che Huawei ha in progetto di lanciare nuovi smartwatch che potranno contare su queste funzionalità, senza tuttavia sbilanciarsi su una possibile tempistica.

He Gang ci ha tenuto a precisare che dietro le funzionalità relative alla salute di dispositivi come Huawei Watch GT 3 Pro, Watch D ECG e Band 7 c’è una solida base tecnica e questo sarà un punto di partenza verso i prossimi obiettivi che il colosso cinese mira a raggiungere.

In particolare, la ricerca tecnologica è stata condotta per oltre 7 anni e ha portato a notevoli miglioramenti sia dal punto di vista hardware che da quello software, con lo sviluppo di algoritmi sempre più precisi.

L’obiettivo del produttore cinese è quello di mettere a disposizione degli utenti dei dispositivi che possano garantire una valutazione sempre più completa delle statistiche relative alle condizioni fisiche, combinando i dati registrati dai vari sensori (come la frequenza cardiaca, l’ossigenazione del sangue o la respirazione) per riuscire ad individuare eventuali problematiche.

In sostanza, i prossimi smartwatch di Huawei dovrebbero essere degli assistenti ancora più validi e insostituibili. Staremo a vedere.

