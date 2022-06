Nei giorni scorsi, DAZN ha annunciato la modifica della sua offerta in vista della prossima stagione di Serie A. La piattaforma di streaming dedicata al mondo dello sport continuerà a presentare un costo mensile di 29,99 euro ma eliminerà la possibilità di sfruttare la doppia utenza, uno stratagemma utilizzato da molti utenti per dividere il costo dell’abbonamento. Da notare, però, che la doppia utenza resterà disponibile con DAZN+, il nuovo abbonamento proposto al prezzo di 39,99 euro al mese.

Per accedere a DAZN, però, è possibile “ripiegare” sull’offerta di TIM. L’operatore, infatti, ha rinnovato la gamma di offerte TIMVISION offrendo ai nuovi clienti la possibilità di accedere a DAZN a prezzo ridotto. Con la nuova TIMVISION Calcio e Sport, infatti, è possibile accedere a DAZN, Infinity+ e altri contenuti a partire da 19,99 euro al mese. Ecco i dettagli completi dell’offerta:

La nuova offerta TIMVISION con DAZN incluso costa 19,99 euro al mese

Per poter seguire tutte le partite di Serie A dalla prossima stagione è possibile puntare sull’offerta TIMVISION Calcio e Sport. La proposta di TIM, appena rinnovata, continua ad essere un’alternativa molto conveniente all’offerta di DAZN che, ricordiamo, costa 29,99 euro al mese (oppure 39,99 euro al mese scegliendo DAZN+ con la doppia utenza). L’offerta di TIM, invece, presenta un costo più basso e più contenuti.

Scegliendo TIMVISION Calcio e Sport, infatti, si può accedere a tutti i contenuti di TIMVISION oltre che a tutto il catalogo di DAZN (quindi alle partite di Serie A, di Serie B, all’Europa League ed altre competizioni di calcio internazionale). TIM non specifica la tipologia di sottoscrizione a DAZN ma è praticamente certo che nell’offerta sarà incluso l‘abbonamento “base”, senza la possibilità di sfruttare la doppia utenza.

L’offerta include anche Infinity+, il servizio di streaming di Mediaset che consente di seguire quasi tutta la Champions League (sono escluse solo le partite trasmesse su Amazon Prime Video che ha l’esclusiva di un match per turno). Da notare che l’offerta TIMVISION consente anche l’accesso a Discovery+, ad una selezione dei contenuti Mediaset degli ultimi 7 giorni e a tutti gli eventi sportivi di Eurosport Player (per 12 mesi senza alcun costo extra) che trasmette in streaming il basket italiano ed europeo, diversi tornei di tennis, le principali gare di ciclismo e molto altro ancora. Nel pacchetto è incluso anche il TIMVISION Box, da collegare al TV di casa.

Il decoder di TIM include già preinstallate le principali app di intrattenimento (Disney+, Netflix, Prime Video, YouTube) ma può contare anche sul Google Play Store (il Box è basato su Android TV) e, quindi, potrà offrire un ricchissimo catalogo di applicazioni. C’è anche il supporto ai comandi vocali ed al Chromecast per trasmettere con maggiore semplicità i contenuti dallo smartphone al TV.

La nuova offerta TIMVISION Calcio e Sport presenta i seguenti costi (per chi attiva l’offerta entro il 25 giugno):

è gratis fino al 31 agosto 2022

dal 1° settembre 2022 e per i successivi 12 mesi costa 19,99 euro al mese

dal 1° settembre 2023 costa 29,99 euro al mese (senza vincoli o obblighi di rinnovo per l’utente

c’è un costo di attivazione di 19,99 euro ridotto a 9,99 euro una tantum per chi ha già il TIMVISION Box

Quest’offerta permette di risparmiare 10 euro al mese rispetto a DAZN andando però ad aggiungere anche Infinity (dal costo di 7,99 euro al mese) e TIMVISION (con Discovery+ ed Eurosport, dal costo di 6,99 euro al mese).

Da notare che TIMVIISION mette a disposizione anche una seconda offerta. Si tratta di TIMVISION Gold. L’offerta in questione include:

tutti i contenuti di TIMVISION Calcio e Sport

Netflix (con piano Standard da 2 accessi in contemporanea e contenuti in Full HD)

(con piano Standard da 2 accessi in contemporanea e contenuti in Full HD) Disney+

In questo caso, il costo dell’offerta è il seguente:

10 euro al mese fino al 31 agosto 2022

dal 1° settembre 2022 e per i successivi 12 mesi costa 30,99 euro al mese

dal 1° settembre 2023 costa 45,99 euro al mese (senza vincoli o obblighi di rinnovo per l’utente

c’è un costo di attivazione di 19,99 euro ridotto a 9,99 euro una tantum per chi ha già il TIMVISION Box

In questo caso, rispetto a Calcio e Sport, il costo extra, da settembre, è di 10,90 euro al mese con un risparmio netto rispetto ai costi di Netflix e Disney+ attivati in modo separato (Netflix costa 11,99 euro mentre Disney+ 8,99 euro al mese).

Come attivare le offerte

Le proposte di TIMVISION sono disponibili direttamente tramite il sito TIM. È possibile optare per l’attivazione online diretta oppure per l’attivazione via telefono. Il TIMVISION Box, per i clienti che non hanno ancora il dispositivo, sarà consegnato direttamente a casa, senza costi aggiuntivi oltre al già citato contributo di attivazione.

In alternativa, per accedere alle partite di Serie A, è possibile attivare DAZN in modo indipendente. In questo caso, il costo è di 29,99 euro al mese, senza vincoli e obblighi di rinnovo. Dal prossimo mese di agosto, inoltre, gli utenti potranno passare a DAZN Plus per sfruttare la doppia utenza.

Leggi anche: Campionato finito? Ecco come sospendere l’abbonamento a DAZN