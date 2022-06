Adobe ha annunciato di aver iniziato a testare una versione gratuita di Photoshop Web e prevede di renderla disponibile a tutti per avvicinare più persone al prodotto con l’obiettivo di aumentare la base di utenti dell’app.

L’azienda prevede di eliminare alcune funzionalità che saranno esclusive degli abbonati, tuttavia intende rendere disponibili gratuitamente un numero sufficiente dei principali strumenti di Photoshop.

Adobe ha rilasciato per la prima volta la versione Web di Photoshop a ottobre, offrendo una versione semplificata dell’app utilizzabile per gestire le modifiche di base in ambito collaborativo.

Nei mesi successivi Adobe ha rilasciato alcuni aggiornamenti per il servizio, mentre ora l’azienda vuole rendere l’app più accessibile per agganciare nuovi utenti che in futuro potrebbero essere disposti a pagare per la versione completa di Photoshop.

Adobe Photoshop gratuito per tutti sul web

La versione web di Photoshop rappresenta un’offerta particolarmente importante poiché estende uno degli strumenti più potenti dell’azienda fino ai Chromebook, ampiamente utilizzati nelle scuole.

Adobe sta ora testando la versione gratuita in Canada, ma non ha fornito delle tempistiche su quando la versione freemium potrebbe essere lanciata in modo più ampio. Nel frattempo l’azienda continua ad aggiornare Photoshop per il Web con più strumenti.

Leggi anche: Adobe lancia Creative Cloud Express, creare contenuti diventa più semplice