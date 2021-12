Adobe rinnova la sua gamma di applicazioni presentando Creative Cloud Express. Si tratta di una nuova soluzione, accessibile sia via web che tramite app per smartphone e tablet. Con Creative Cloud Express viene semplificata la creazione di contenuti multimediali grazie a tool messi a disposizione da Adobe a tutti i suoi utenti, indipendentemente dal livello di competenze tecniche nell’utilizzo dei vari software dell’azienda.

Grazie a Creative Cloud Express è possibile accedere a funzionalità specifiche come la creazione di contenuti in pochi click, tramite semplici procedure di drag and drop. Il servizio mette a disposizione migliaia di template di alta qualità, 20 mila font premium di Adobe e 175 milioni di immagini Adobe Stock. Alla base del progetto c’è Adobe Sensei, il framework AI/ML di Adobe che rappresenta il cuore tecnologico delle applicazioni di punta dell’azienda, da Photoshop a Premiere.

Creative Cloud Express può, quindi, essere considerato come un vero e proprio concorrente di Canva, il popolare tool di creazione online accessibile anche via browser. Grazie all’integrazione con Adobe Fonts e Adobe Stock, il nuovo servizio proposto dall’azienda punta a caratterizzarsi come una proposta ancora più professionale rispetto a Canva ma ugualmente in grado di garantire la creazione di contenuti multimediali in modo semplice e immediato, anche senza avere particolari competenze avanzate.

Creative Cloud Express: disponibile gratuitamente per tutti

Adobe ha annunciato che il nuovo servizio Creative Cloud Express sarà disponibile, per tutti, a partire da oggi. L’accesso al servizio, disponibile anche via web, collegandosi al link in fonte, è completamente gratuito. Da notare che è possibile accedere alla versione Premium. Tale versione aggiunge diverse funzionalità aggiuntive, andando ad estendere la collezione Adobe Stock e integrare gli strumenti di progettazione. Con la versione Premium del nuovo servizio di Adobe è anche possibile accedere a 100 GB di spazio cloud per il proprio account (la versione gratuita mette a disposizione, invece, 2 GB di spazio). Creative Cloud Express in versione Premium presenta un costo di 12,19 euro al mese oppure, scegliendo l’abbonamento annuale prepagato, di 121,99 euro all’anno. Il servizio è accessibile sia via web che tramite le app per dispositivi mobili. Maggiori dettagli sono disponibili al link in fonte.