MediaWorld lancia le nuove offerte Red Friday che, fino all’inizio dell’estate, consentiranno agli utenti di acquistare nuovi prodotti a prezzo scontato. Il volantino MediaWorld è disponibile, infatti, fino al prossimo 22 giugno mettendo a disposizione tante offerte su notebook, Smart TV e altri prodotti tech da acquistare direttamente online, anche con la possibilità di ritiro in negozio. Le offerte da sfruttare sono tante. Ecco quali sono le proposte migliori:

C’è tempo fino al prossimo 22 giugno per sfruttare una delle nuove offerte del volantino Red Friday di MediaWorld. Le occasioni per un acquisto a prezzo scontato sono, come sempre, numerose. Per un quadro completo sulle offerte potete fare riferimento al link che trovate a fine articolo. Di seguito, invece, andremo ad analizzare alcune delle proposte migliori di cui troverete link diretti allo store MediaWorld per completarne l’acquisto.

Iniziamo la nostra analisi con i prodotti Apple, come sempre tra i principali protagonisti delle offerte MediaWorld. Gli sconti, in questo caso, non mancano di certo. Ecco alcune delle proposte migliori:

Da segnalare che ci sono anche tanti notebook Windows in offerta. Ecco le migliori offerte:

Tra le offerte MediaWorld c’è spazio anche per gli Smart TV. Ecco le migliori proposte:

Su tutti i TV proposti in offerta da MediaWorld (non solo sui prodotti elencati nella nostra selezione) è possibile ottenere uno sconto extra grazie ai Bonus TV. In particolare, con il Bonus TV Rottamazione si può ottenere uno sconto del 20% (fino a 100 euro) e con il Bonus TV ISEE si può ottenere uno sconto di 30 euro. I due sconti sono cumulabili. Il bonus è disponibile anche online. Basta selezionare, al momento del pagamento, l’opzione RITIRA E PAGA IN NEGOZIO – PICK&PAY.

Tra le altre offerte proposte da MediaWorld troviamo:

I prodotti selezionati sono solo alcune delle offerte MediaWorld disponibili fino al prossimo 22 giugno. Per un quadro completo sulle opzioni a disposizione degli utenti è possibile consultare il link che trovate qui di seguito. Ricordiamo, inoltre, che sui prodotti in sconto è possibile richiedere il finanziamento a tasso zero oppure pagare in 3 rate senza interessi con PayPal. Ecco, quindi, tutte le offerte proposte da MediaWorld:

