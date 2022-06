Tornano le offerte del Flash Weekend sullo store di Samsung. Fino a domani 12 giugno, infatti, per gli utenti ci sarà la possibilità di accedere ad uno sconto extra del 10% ed acquistare a prezzo ridotto i vari prodotti disponibili sullo store della casa coreana.

Oltre a smartphone e tablet, la nuova promozione lanciata da Samsung si estende anche ai notebook della linea Galaxy Book oltre agli smartwatch ed alle cuffie TWS. È possibile acquistare a prezzo scontato anche un nuovo Smart TV di casa Samsung oppure un monitor. Vediamo come sfruttare lo sconto extra disponibile per il Flash Weekend del Samsung store.

Parte un nuovo Flash Weekend sullo store di Samsung: extra sconto del 10% su tantissimi prodotti

La nuova promozione è davvero da non perdere. Utilizzando il codice sconto SAMSUNGFLASH, infatti, per tutti gli utenti ci sarà la possibilità di beneficiare di un extra sconto del 10% sui prodotti disponibili sullo store di Samsung. Il codice può essere inserito direttamente nel carrello, prima di completare l’acquisto. Lo sconto sarà applicato immediatamente, riducendo la spesa per l’acquisto. Creando bundle di prodotti, inoltre, è possibile ottenere fino al 20% di sconto sulla spesa complessiva.

Da notare che su tutti i prodotti in offerta sullo store di Samsung c’è la possibilità di sfruttare la consegna gratuita, con il prodotto che arriverà a casa nel giro di pochi giorni lavorativi. Per quanto riguarda il pagamento, invece, è possibile optare per il pagamento in 3 rate senza interessi con Klarna oppure per il finanziamento a tasso zero (richiedibile direttamente online e con rate fino a 30 mesi e pagamenti che partono da ottobre).

Per tutti i dettagli relativi al nuovo Flash Weekend di Samsung ed alla possibilità di utilizzare il codice sconto SAMSUNGFLASH, disponibile fino al 12 giugno, è possibile seguire il link riportato qui di seguito:

>> Scopri qui le offerte del Flash Weekend di Samsung <<