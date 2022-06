Epson non è nuova nel campo degli smart glasses, Moverio BT-40 infatti è stato il primo modello lanciato dal brand nel 2011; ciò che però differenzia il prodotto dell’azienda da quelli della concorrenza, oltre alla tecnologia utilizzata, è soprattutto il campo di applicazione.

Se infatti solitamente questi dispositivi si rivolgono al mondo consumer, come ad esempio i primi Google Glass, Epson ha puntato all’ambito aziendale e lavorativo, creando uno strumento che potesse aiutare le aziende a crescere e nello stesso tempo rappresentare un prezioso supporto per i professionisti: dispositivi di questo tipo infatti consentono agli utilizzatori di avere nuove visuali, metodi di comunicazione e analisi, nonché tempi di reazione migliori.

Epson aggiorna i Moverio con il nuovo modello Moverio BT-45C

I nuovi Moverio sono stati alleggeriti e grazie all’ergonomia migliorata possono essere utilizzati da chiunque con facilità: “Utilizzabili a mani libere, i nuovi smart glass industriali Epson Moverio BT-45C sono perfettamente in grado di soddisfare la crescente domanda di realtà aumentata. Resistenti e indossabili anche insieme a un elmetto protettivo, questi smart glasses Full HD con visione stereoscopica e lenti trasparenti dispongono di una videocamera in posizione centrale con messa a fuoco automatica e audio integrato. Inoltre, possono essere collegati a dispositivi esterni compatibili sfruttando la connettività USB Type-C”.

Gli occhiali smart sono dotati di lenti che offrono una visione stereoscopica FullHD, un campo visivo ampliato rispetto al modello precedente, un elevato rapporto di contrasto di 500.000:1, una videocamera da 8 MP e sono mossi da Android 10.

Le lenti consentono la creazione di un layer aggiuntivo, sul quale possono essere proiettate informazioni utili allo svolgimento delle mansioni, aiutando il lavoratore.

Massimo Pizzocri, Vice Presidente Video Projector Sales & Marketing di Epson Europe, ne ha così esaltato l’utilità: “La tecnologia AR è giunta a maturità e questi nuovi smart glasses Epson Moverio sono in grado di soddisfare la crescente domanda. Con la pandemia, negli ultimi due anni abbiamo assistito da parte dei nostri clienti europei a una significativa accelerazione nell’adozione delle applicazioni di realtà aumentata. La tecnologia Moverio soddisfa i nuovi requisiti posti dalla collaborazione remota, dagli ambienti di lavoro ibridi e dalla necessità di un trasferimento delle conoscenze più efficiente, ponendosi alla base della trasformazione digitale. Epson inoltre sviluppa smart glasses dal 2011: i Moverio di nuova generazione sono progettati per soddisfare la crescente domanda di applicazioni industriali per il supporto remoto, la formazione e l’assistenza passo passo“.

Potete farvi un’idea più pratica dell’utilità di un dispositivo del genere in ambito lavorativo prendendo visione del video qui sotto, dove viene illustrato l’utilizzo del primo modello di Moverio negli stabilimenti produttivi di Lavazza.

Insomma il nuovo modello risulta, rispetto al precedente, più leggero, con una migliore autonomia e delle lenti migliorate, andando di fatto ad affinare un prodotto già utile e interessante in ambito lavorativo.

