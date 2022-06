JIDU Auto Robo-01 è una nuova auto elettrica, anzi una concept che proviene da un ramo di Baidu, un colosso di internet nonché principale motore di ricerca cinese. Merita due righe per via del pezzetto di futuro che pare volerci anticipare, considerando che oltre a essere a zero emissioni vanta varie chicche interattive (non è un caso che si chiami Robo-t), un livello 4 di guida autonoma, che tradotto vuol dire niente interventi umani, o quasi. E in più si presenta come esempio in cui ritrovare tutto il lavoro del colosso sul riconoscimento vocale, sull’intelligenza artificiale, area in cui Baidu ha investito molto negli ultimi anni.

Esteticamente non nasconde affatto la sua peculiarità principale, il suo voler essere un’auto futuristica. Le porte ad ali di gabbiano sono solo una delle particolarità con cui si presenta una concept che arriverà regolarmente sul mercato nel 2023, secondo quanto dichiarato da JIDU. Ecco comunque tutti i dettagli svelati.

L’intelligenza artificiale sotto forma di auto

L’era dell’auto intelligente 3.0 è l’era delle robocar. L’obiettivo è quello di realizzare un’esperienza di trasporto completamente senza conducente. Il robocar JIDU mira a soddisfare le esigenze degli utenti in termini di viaggio intelligente e di assistenza intelligente in auto ha dichiarato XIA Yiping, CEO di JIDU.

Dunque, si intuisce subito che l’IA è ciò che muove questa nuova JIDU Auto Robo-01, un’auto che, non a caso, è stata presentate nel metaverso, quello di XiRang. Ma di futuro, come anticipato dà un assaggio anche a una prima occhiata, considerando l’ampio schermo 3D senza bordi, l’assenza delle maniglie delle porte a farfalla e la mancanza di qualsiasi controllo fisico per gestirla.

Ma vale la pena tornare all’intelligenza artificiale, che interviene persino nella sfera emozionale. Il costruttore dichiara che Robo-01 ha la capacità di riconoscere le emozioni di chi è a bordo e di interagire col mondo esterno esprimendo le proprie emozioni. Come? Ad esempio grazie ai fari pixel AI interattivi e al sistema vocale AI, con cui interagisce con l’ambiente e con le persone. Il merito è anche del chip 8295 Snapdragon Automotive Cockpit Platform di quarta generazione che gestisce praticamente tutto, anche i comandi dell’assistente vocale, usufruibili anche senza connessione e quasi istantanei, simili a un’interazione umana secondo quanto dichiarato.

L’altra particolarità, come anticipato, riguarda poi la guida autonoma, qui di livello 4, il livello di guida completamente automatizzata, dove il sistema integrato assume il controllo in aree specifiche quali la città, o le autostrade, senza la necessità di un intervento umano. Alla base ci sono due chip Orin X di NVIDIA con annessi ben 31 sensori esterni, 2 LiDAR, radar a onde di 5 millimetri, 12 radar a ultrasuoni e altrettante telecamere.

JIDU comunica che questo concept sarà per il 90% simile al modello di serie, in arrivo sul mercato il prossimo anno. Si parla di prezzi attorno ai 200.00 yuan, che nella nostra valuta equivalgono ad oggi a poco meno di 30.000 euro. Ma è ancora presto per dare numeri al riguardo, anche perché difficilmente conosceremo maggiori dettagli in merito, considerando il fatto che non è nemmeno detto esca dai confini cinesi. Maggiori dettagli li trovate comunque nel comunicato stampa relativo, per il resto vi terremo aggiornati.

