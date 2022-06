Il gruppo LEGO ha presentato un nuovo set, destinato a tutti gli amanti delle avventure mozzafiato e in particolare delle montagne russe. Si chiama proprio Montagne Russe LEGO (10303) e riproduce un loop coaster che farebbe impallidire anche i più temerari.

Un nuovo LEGO Icons

Il nuovo set fa parte della linea Icons, da poco introdotta dal Gruppo LEGO, che va a raccogliere tutti i prodotti pensati per un pubblico adulto. Realizzato in scala minifigure è un set destinato a rendere unica ogni città LEGO, grazie anche a dimensioni decisamente ragguardevoli. Una volta assemblato misura infatti 92 centimetri di altezza, 85 di larghezza e 34 di profondità.

Il set permette di costruire un tipico roller coaster, caratterizzato da un ascensore che porta i vagoncini in alto, una discesa verticale e un paio di loop molto stretti, per far divertire le minifigure incluse nel set. L’ascensore è azionato manualmente ma il set è predisposto per LEGO Powered Up, per cui è possibile aggiungere un motore e rendere completamente automatico il funzionamento.

Sono ben 11 le minifigure incluse, pronte a divertirsi sulle montagne russe: troviamo un operatore delle montagne russe, un venditore di palloncini, uno di pretzel, una bancarella di hot dog con relativo personaggio, una nonna col nipotino e ben 5 passeggeri pronti a divertirsi. Sei di queste minifigure dispongono di teste reversibili per mostrare emozioni diverse a seconda del contesto.

Il tema dei roller coaster non è nuovo per LEGO, che già in passato aveva creato un set molto ambito dagli appassionati. Con il nuovo Montagne Russe LEGO il brand si è superato ancora una volta, curando la creazione fin nei minimi particolari. Troviamo una stazione di imbarco con barriere apribili e pannello di controllo, tre vagoni, sbarre di sicurezza, un freno per consentire la discesa in sicurezza dei passeggeri ma anche una panchina per riposarsi dopo un giro vorticoso.

Previous Next Fullscreen

Prezzo e disponibilità

Il set Montagne russe LEGO sarà in vendita sullo store online a partire dal 5 luglio 2022 al prezzo di 399,99 euro. Il set include, come già detto, 11 minifigure ed è composto in totale da 3.756 pezzi.