L’ecosistema di Apple è notoriamente abbastanza chiuso, ma negli ultimi anni ci sono stati vari segnali di apertura e con l’imminente rilascio di iOS 16 la società sembra voler migliorare il supporto per Google Chromecast e altri standard di trasmissione nelle app.

Attualmente Google Chromecast è supportato su iOS, ma solo in app selezionate e di solito tramite un’interfaccia non nativa. Ad esempio, nell’app YouTube Music su iOS il pulsante Chromecast serve per trasmettere sia sui dispositivi AirPlay che su quelli Chromecast.

Tuttavia questo potrebbe cambiare in iOS 16, poiché l’azienda con sede a Cupertino sta introducendo un nuovo strumento che permette alle app di sfruttare i menu nativi, come quelli utilizzati per AirPlay.

Google Chromecast potrebbe avere un’integrazione migliore in iOS 16

Apple spiega che il nuovo strumento DeviceDiscoveryExtension (DDE) consente di scoprire ricevitori multimediali di terze parti ai quali una determinata app può trasmettere contenuti audio/video.

Questo dovrebbe consentire a Google Chromecast di avere un’integrazione migliore a partire da iOS 16, visto che il selettore mostra i dispositivi e i protocolli di terze parti rilevati nello stesso menu di sistema di AirPlay per offrire un’esperienza unificata accessibile tramite un unico pulsante. Ecco un esempio utilizzando l’app YouTube Music.

Questa funzionalità potrebbe anche semplificare il supporto di Chromecast in più app su iOS, visto che altre società come Spotify o Sonos potrebbero potenzialmente adottarla.

Tuttavia bisogna considerare che le app esistenti dovranno attingere a una nuova API che Google dovrà rendere disponibile, pertanto saranno probabilmente necessari alcuni mesi prima che la funzionalità venga rilasciata.

