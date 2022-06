Video Doorbell è il primo videocitofono Amazon Blink da oggi disponibile in Italia. Blink Video Doorbell permette di vedere chi c’è alla porta di casa in ogni momento e offre funzionalità quali audio bidirezionale, video HD giorno e notte, sensore di movimento, notifiche sullo smartphone e integrazione di Amazon Alexa.

Caratteristiche principali del videocitofono Blink Video Doorbell

Blink Video Doorbell può essere installato senza cavi inserendo due batterie al litio AA nell’apposito vano, tuttavia è possibile collegare i cavi esistenti per far suonare anche il campanello già presente in casa.

Gli utenti possono inoltre registrare, salvare e condividere i video usufruendo di una prova gratuita del piano di abbonamento Blink, oppure salvarli localmente senza costi utilizzando Blink Sync Module 2 e una chiavetta USB venduti separatamente.

Blink Video Doorbell permette di ricevere un avviso quando un visitatore è alla porta di casa e consente di guardare in tempo reale il video con qualità HD 1080p sia di giorno che di notte grazie alla visione notturna a infrarossi, inoltre il videocitofono offre la possibilità di conversare utilizzando l’audio bidirezionale.

Il prodotto è progettato per resistere alle intemperie in modo da proteggere la casa indipendentemente dalle condizioni metereologiche, inoltre è possibile collegare il proprio Video Blink Doorbell a dispositivi Amazon Echo e Fire compatibili per gestire facilmente il sistema Blink tramite comandi vocali e ricevere notifiche quando il campanello viene premuto o se viene rilevato un movimento.

Sono inoltre disponibili separatamente due nuovi accessori che aumentano ulteriormente la sicurezza della smart home. Il nuovo Blink Floodlight Mount è un supporto a LED alimentato a batteria che offre alla fotocamera Blink Outdoor un’illuminazione da 700 lumen che si attiva in caso di movimento, mentre Blink Solar Panel Mount garantisce una ricarica continua a energia solare.

Disponibilità e prezzo del videocitofono Blink Video Doorbell

Il nuovo videocitofono Blink Video Doorbell è acquistabile su Amazon al prezzo di lancio di 59,99 euro.

