Settimana nuova, offerte nuove da parte di Amazon, che si dimostra ancora una volta fonte inesauribile di offerte e iniziative interessanti nel settore informatica e tecnologia. Nella giornata di oggi, 6 giugno 2022, parte infatti la nuova ASUS Week, una settimana di offerte su alcuni notebook del marchio taiwanese da non farsi scappare. Si va parte dai 169 euro di un Chromebook e si superano i mille euro con altri prodotti del settore gaming, a dimostrazione dell’ampio ventaglio di portatili interessati da questa iniziativa. C’è tempo fino a domenica prossima, 12 giugno 2022, ma ciò non vuol dire che le scorte sia infinite, ragion per cui vediamo subito cosa c’è di interessante.

Le migliori offerte di Amazon della ASUS Week (6 – 12 giugno 2022)

Parte oggi su Amazon una settimana di offerte sulla gamma di portatili ASUS. Tutti i prodotti interessati sono venduti e spediti dallo store del produttore e beneficiano del servizio Amazon Prime e di tutto quel che ne consegue in termini di garanzia e celerità delle spedizioni.

Partiamo dalla soluzione più economica, dal Chromebook ASUS C223, un portatile con schermo da 11,6 pollici, processore Intel Celeron N3350, 4 GB di RAM e 32 GB di memoria interna eMMC. Ora costa 169 euro invece di 269. Un’alternativa, sempre con Chrome OS a bordo, un pelo più costosa ma con schermo da 14″ e 64 GB di memoria eMMC (RAM e processore non cambiano) è l’ASUS Chromebook CX1400CNA, in offerta a 199 euro.

Salendo di prezzo, vale la pena menzionare il notebook ASUS F415JF, con schermo da 14″ con processore Intel Core i5 di decima generazione con 8 GB di RAM, 256 GB di SSD e grafica NVIDIA GeForce MX 130 da 2 GB GDDR5 in offerta a 499 euro invece di 599. Con 200 euro in più ci si porta a casa qualcosa di decisamente più valido, un ASUS VivoBook K513EQ con schermo da 15,6 Full HD e, sotto al cofano, un processore Intel Core i7-1165G7 e una GPU NVIDIA GeForce MX350 da 2 GB, con annessi 8 GB di RAM e 512 GB di SSD. Il prezzo? 699 euro invece di 999.

Chiudiamo con qualche proposta di fascia più elevata di notebook in offerta su Amazon in occasione della ASUS Week, con cui ci si può anche giocare. C’è ad esempio un ASUS VivoBook Pro 15 con Intel Core i5 di undicesima generazione (serie H), con 8 GB di RAM, 512 GB di SSD e scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 30050 a 849 euro invece di 999.

Chi cerca qualcosa di più spinto, anche dal punto di vista estetico, farebbe bene a considerare anche l’ASUS TUF Dash F15 con schermo da 15,6 pollici Full HD a 144 Hz di refresh rate, Intel Core i7-11370H, 16 GB di RAM, 512 GB di SSD e scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti. Ora che si trova in offerta il prezzo è sceso a 1099 euro invece di 1499.

Altrimenti, c’è pure sempre l’ASUS ROG Strix G15, con schermo da 15,6 sempre Full HX a 144 Hz ma con AMD Ryzen 7 4800H e scheda grafica RTX 3050 Ti con al corredo 512 GB di SSD e 16 GB di RAM. Il prezzo è lo stesso del modello qui sopra: 1099 euro invece di 1449.

Questi erano solo alcuni dei notebook in offerta su Amazon per la ASUS Week, che vi ricordiamo essere disponibile fino a domenica prossima, 12 giugno 2022. In fondo trovate la pagina dedicata con tutti i prodotti scontati elencati, mentre se cercate altro non dimenticatevi di dare un’occhiata al nostro canale Telegram prezzi.tech dove ogni giorno condividiamo con voi le migliori offerte sulla tecnologia, in ogni salsa: ecco il link diretto.

Tutte le offerte di Amazon della ASUS Week (6 – 12 giugno 2022)

Potrebbe interessarti anche: i migliori notebook del mese, la nostra selezione