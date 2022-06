Dalla Cina arriva la notizia del lancio di una nuova serie di potenti notebook con display da 14 pollici: stiamo parlando di HP Zhan X 14, che altro non dovrebbe essere che una speciale versione destinata a quel Paese asiatico della serie HP EliteBook.

A rendere particolarmente interessante la serie HP Zhan X 14 vi sono i processori scelti dal produttore, in quanto i nuovi notebook saranno animati dalle più recenti CPU “Rembrandt” di AMD, ossia i chip Ryzen 7 Pro 6850HS e Ryzen 9 Pro 6950HS.

Ricordiamo che si tratta di processori realizzati con tecnologia a 6 nm e architettura Zen3+ e che possono contare su grafica RDNA2 (offrono entrambi otto core su 16 thread, un TDP predefinito di 35 W e un boost clock massimo di 4,7 GHz e 4,9 GHz).

Le principali caratteristiche di HP Zhan X 14

La GPU scelta da HP per la nuova serie di notebook è l’AMD Radeon 680M, che potrà fare affidamento su un ampio quantitativo di RAM (è possibile arrivare fino a 64 GB con tecnologia DDR5).

Lo schermo da 14 pollici ha una risoluzione pari a 1.920 x 1.200 pixel, con un display ratio di 16:10, una luminosità massima di 400 nit e il supporto sRGB color gamut.

La serie HP Zhan X 14 è stata pensata per chi desidera un notebook dal design leggero e sottile e che sia allo stesso tempo in grado di garantire una notevole autonomia: questi notebook, pertanto, pesano 1,4 kg e presentano una scocca in metallo con un’estetica arrotondata mentre la batteria ha una capacità di 51 Wh (con un adattatore per la ricarica a 65 W).

Tra le altre caratteristiche troviamo il supporto alla connettività 4G LTE, una fotocamera da 5 megapixel, due porte USB Type-C e due porte HDMI.

HP ha già avviato i pre-ordini in Cina con prezzi che vanno da 5.899 yuan a 7.299 yuan (pari al cambio rispettivamente a circa 825 euro e 1.020 euro). Al momento non è chiaro se sarà avviata la commercializzazione in Europa.

Forse nei prossimi mesi questi nuovi notebook potrebbero sbarcare anche su Amazon.

