WhatsApp sta lentamente diventando un servizio più versatile che soddisfa diverse esigenze e casi d’uso. Non è più un’app che si utilizza solo con amici e familiari, ma sta diventando uno strumento predefinito per contattare chiunque. La piattaforma sta gradualmente migliorando e ora sta implementando una più efficace gestione delle chat per gli utenti di WhatsApp Desktop Beta.

WhatsApp Desktop Beta introduce un filtro per le chat con messaggi non letti

La versione 2.2221.1 Beta di WhatsApp Desktop sta per ottenere un nuovo filtro che permette di visualizzare le chat che contengono messaggi non letti.

Come riportato da XDA, il nuovo pulsante per questo filtro viene visualizzato accanto alla barra di ricerca in alto a sinistra e quando selezionato WhatsApp nasconde tutte le tue chat eccetto quelle che contengono messaggi non letti. È presente anche un pulsante per rimuovere il filtro e ripristinare la visualizzazione originale quando non ci sono più chat con messaggi da leggere.

Questa novità è utile soprattutto per gli utenti che ricevono molti messaggi su WhatsApp. Attraverso questo pulsante sarà più difficile che alcuni messaggi passino inosservati, tuttavia si spera che l’azienda introduca più opzioni per questo filtro, magari con condizioni che non riguardano solo lo stato letto/non letto di una determinata conversazione.

In questi giorni WhatsApp Desktop sta lavorando anche sulle foto di copertina per gli account aziendali.

