Tra le offerte Amazon di oggi c’è la possibilità di acquistare ad un ottimo prezzo uno dei notebook da gaming della gamma Acer. L’offerta proposta dallo store, infatti, riguarda l’Acer Nitro 5 nella variante AN517-53-77E3. Si tratta di una configurazione che, al prezzo proposto, può rappresentare la scelta giusta per tutti gli utenti in cerca di un notebook per il gaming su PC. Il portatile può contare su di un processore Intel Core i7 e su di una scheda video NVIDIA RTX. Ecco tutti i dettagli sull’offerta disponibile da oggi su Amazon.

Acer Nitro 5 con Intel Core i7 e NVIDIA RTX 3050 su Amazon

L’offerta Amazon dedicata all’Acer Nitro 5 propone uno sconto del 33% rispetto al prezzo di listino e lo rende acquistabile al prezzo di 999 euro invece di 1.499 euro. Da notare che il notebook è venduto e spedito da Amazon e resterà in offerta per tutta la settimana, fino al prossimo 10 giugno (salvo esaurimento scorte). Trattandosi di un’ottima offerta, le unità disponibili potrebbero esaurirsi rapidamente.

Considerando il prezzo inferiore ai 1.000 euro, l’Acer Nitro 5 arriva sul mercato con un comparto tecnico di ottimo livello. Il notebook può contare su di un display da 17,3 pollici di diagonale con pannello IPS caratterizzato da risoluzione Full HD e refresh rate da 144 Hz, una soluzione ideale per il gaming. A gestire il funzionamento del notebook troviamo il processore Intel Core i7-11370H, un’ottima CPU dell’undicesima generazione di processori Intel Core in grado di offrire prestazioni di alto livello in vari contesti di utilizzo.

Il processore è abbinato a 16 GB di RAM e a 512 GB di SSD con possibilità di espansione (la RAM è supportata fino ad un massimo di 32 GB). Per il gaming è, naturalmente, fondamentale la presenza di una GPU di livello. Ad occuparsi dell’elaborazione dei giochi sarà la scheda video dedicata NVIDIA RTX 3050 con 4 GB di memoria video. Per la fascia di prezzo, si tratta di una soluzione eccellente che consente di accedere a tutte le tecnologie RTX registrando anche ottime performance per il gaming in Full HD.

L’Acer Nitro 5 in offerta su Amazon può contare anche sulla tastiera retroilluminata e su di un design tipico della linea Nitro, con finiture rosse. La dotazione di porte è ricca ed include HDMI 2.1, Thunderbolt 4 e USB 3.2 Gen 1 e Gen 2. A gestire le temperature c’è il sistema a doppia ventola con tecnologia Acer CoolBoost, abbinato a quattro sfiati, che consente di spingere al massimo le prestazioni di CPU e GPU. Lato software, infine, troviamo Windows 11 Home.

Il nuovo Acer Nitro 5 con questa configurazione è, quindi, acquistabile su Amazon a 999 euro invece di 1.499 euro. Per sfruttare l’offerta è possibile affidarsi al link qui di seguito:

>> Acquista Acer Nitro 5 a 999 euro <<