La WorldWide Developer Conference 2022, la conferenza annuale di Apple dedicata agli sviluppatori, è ormai dietro l’angolo e grazie alla mole di rumor e informazioni che ruotano attorno a questo evento (anche quest’anno rigorosamente online) sappiamo più o meno cosa aspettarci dal colosso di Cupertino in termini di annunci software e qualche sorpresa in ambito hardware.

A smuovere le acque però, a meno di una settimana dall’inizio del keynote principale, ci ha pensato l’informatore Robert Scoble il quale, tramite una serie di tweet, ha fatto intuire che Apple sarebbe pronta ad annunciare un motore di ricerca proprietario rendendo Siri più “smart” al fine di tenere il passo con il Google Assistant. Nel corso degli anni Apple ha spesso sondato le acque di un proprio motore di ricerca ma non ha mai approfondito la questione seriamente.

Oh, and a new search engine is coming too. Will Siri finally get "smart?" Hmmm. — Robert Scoble (@Scobleizer) May 28, 2022

Apple al lavoro su un motore di ricerca proprietario

Il fattore principale da tenere in considerazione è che Google, di fatto, paga Apple per rendere il suo motore di ricerca di default su tutti i dispositivi con la mela morsicata. Proprio nel 2021 il brand di Mountain View ha sborsato 15 miliardi di dollari per tenere vivo questo accordo tanto profittevole vista l’enorme diffusione dei prodotti di Cupertino soprattutto negli Stati Uniti e in Cina.

Sarà interessante capire se questo fantomatico motore di ricerca proprietario di Apple verrà utilizzato esclusivamente per consentire a Siri di fornire migliori risposte e risultati di ricerca utilizzando un search engine integrato nell’ecosistema Apple o se l’intenzione del colosso è quello di andare a competere con giganti del calibro di Microsoft e Bing e soprattutto Google minando le certezze dell’accordo pluriennale tra i due colossi e intaccando inevitabilmente le quote di mercato di Google stessa nella diffusione del proprio motore di ricerca sui dispositivi mobili e desktop.

Prendete con le pinze queste informazioni in quanto si trattano di rumor che però se si dovessero rivelare veritieri porterebbero a una mini rivoluzione negli equilibri del panorama tecnologico. Vi aggiorneremo prontamente qualora dovessero esserci ulteriori sviluppi.

