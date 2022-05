La gamma di spazzolini elettrici di Xiaomi si arricchisce del nuovo MIJIA Sonic T200, uno spazzolino elettrico in grado di offrire una efficace protezione gengivale, una pulizia profonda dei denti e un’autonomia di ben 25 giorni.

Lo spazzolino, pur essendo dotato di un bel mix di funzionalità, viene proposto, in Cina, all’equivalente di pochi euro (circa 10), prezzo che lo rende un prodotto molto interessante.

Xiaomi MIJIA Sonic T200: lo spazzolino con 25 giorni di autonomia

Molti di voi conosceranno MIJIA, uno degli svariati brand del panorama Xiaomi, produttore di apparecchi per la smart home e per la cura della persona (anche e soprattutto smart health). Alla già ricca gamma di spazzolini elettrici, si unisce il nuovo MIJIA Sonic T200, presentato dal colosso cinese nella giornata di ieri.

Si tratta di uno spazzolino smart dalle dimensioni piuttosto compatte (diametro inferiore di 23 mm), leggero e comodo da impugnare, adatto a chi vuole avvicinarsi per la prima volta al mondo degli spazzolini elettrici; il Sonic T200 è dotato di una piccola testina rotonda che gli consente di raggiungere al meglio le zone più lontane e pulire in maniera ottimale i denti posteriori. Le setole, antibatteriche, sono realizzate in morbida lana DuPont (da 0,15 mm) e soddisfano gli standard della FDA (Food and Drug Administration), l’equivalente cinese dell’EMA.

Il nuovo Sonic T200 può operare in due distinte modalità, standard e delicata, venendo incontro alle diverse esigenze, in termini di pulizia dei denti, di tutte le persone: mentre la modalità standard si configura come quella adatta un po’ a tutti, la modalità delicata viene incontro alle persone con denti sensibili o gengive infiammate.

Tra le altre caratteristiche, lo spazzolino ha un motore sonico, a levitazione magnetica, capace di vibrare fino a 31000 volte al minuto, permettendogli di raggiungere l’intera superficie dei denti e di garantire all’utente una pulizia profonda.

In ultimo, ma non per importanza, il nuovo MIJIA Sonic T200 è in grado coprire fino a 25 giorni di utilizzo con una sola ricarica completa, effettuabile tramite porta USB Type-C: questo aspetto, unito alle dimensioni compatte e alla certificazione IP67 (resistenza alle immersioni, 30 minuti ad un metro di profondità), rendono questo spazzolino un ottimo compagno di viaggio.

Il nuovo MIJIA Sonic T200 è già disponibile all’acquisto, in Cina, sul sito ufficiale di Xiaomi al prezzo di 79 yuan (circa 11€ al cambio attuale) nelle due colorazioni Rosa o Celeste.

