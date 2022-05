Una nuova auto non si crea dall’oggi al domani e, a coronamento di mesi di duro lavoro, la nuova generazione di BMW X1 si appresta a debuttare anche in versione full electric con il nome di BMW iX1. Un SUV con due anime per un evento di presentazione che, a meno di smentite, dovrebbe avere luogo nella giornata di domani, mercoledì 1 giugno 2022.

Sebbene, dunque, all’ufficialità dei due nuovi modelli del costruttore tedesco dovrebbero mancare ormai poche ore, Wico Blok ne ha dato una succulenta anticipazione su Instagram, con immagini reali e informazioni tecniche importanti.

BMW iX1 2023: il SUV elettrico di Bimmer

A dirla tutta, nelle ultime settimane c’erano già stati diversi avvistamenti del nuovo SUV di BMW, pertanto il design mostrato nelle immagini non fa altro che confermare quanto si era già appreso. Per quanto riguarda il disegno dei gruppi ottici di BMW X1 e iX1 2023, né all’anteriore né al posteriore si ritrova quella divisione vista sui modelli premium del marchio; la stessa griglia anteriore subisce un allargamento meno vistoso rispetto ad altre auto di BMW.

Per quanto riguarda il modello elettrico, BMW iX1 2023, le immagini pubblicate rivelano anche dettagli importanti relativi a ricarica e autonomia. Quanto alla prima, è possibile da una presa di corrente fino a 11 kW e come optional fino a 22 kW; la batteria da 64,7 kWh supporta la ricarca fino a un massimo di 130 kW, promettendo fino a 120 km con 10 minuti di ricarica e una ricarica dal 10% all’80% in soli 29 minuti. Parlando di autonomia, il costruttore dichiara fino a 438 km con una singola carica nel ciclo WLTP.

Il nuovo SUV elettrico di BMW si fregia di un coefficiente di resistenza aerodinamica di soli 0,26 e di un motore BMW di quinta generazione, anzi più precisamente di una coppia di motori elettrici con una potenza totale di 272 CV (200 kW) e una funzione boost che aggiunge 40 CV (30 kW) per un breve periodo.

BMW X1 e iX1 2023: tanta cura per gli interni

Passando al nuovo SUV a motore endotermico, le immagini attribuiscono a BMW X1 2023 un bagagliaio con una capacità compresa fra 540 a 1.600 litri, così come interni ridisegnati costruiti attorno al nuovo BMW Curved Display, con un quadro strumenti digitale da 10,25 pollici e un display touch da 10,7 pollici per il sistema di infotainment BMW Operating System 8.

Il volante di BMW iX1 2023 fa mostra di tasti tradizionali per il controllo del sistema multimediale e non mancano soluzioni come un volante M Sport rivestito in pelle, dei sedili sportivi opzionali con funzione massaggio, l’Head-Up Display, la ricarica wireless per gli smartphone, delle nuove maniglie delle portiere e il sistema Live Cockpit Professional con Augmented View. Il tutto senza dimenticare l’assistente virtuale di BMW.

In attesa di scoprire ufficialmente i nuovi BMW X1 e iX1 2023, ecco le immagini trapelate.

