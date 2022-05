Torniamo ad occuparci della nuova auto elettrica che proverà a fare rivivere il mito della Delorean, il veicolo divenuto iconico grazie alla trilogia di Ritorno al futuro: stiamo parlando di Delorean Alpha5.

La coupé elettrica sarà realizzata inizialmente in un numero limitato di modelli (appena 88) ed il via alla produzione sarà dato nel corso del 2024 mentre la sua presentazione è in programma per agosto, durante il Concorso d’Eleganza di Pebble Beach.

Cosa sappiamo al momento di Delorean Alpha5

La nuova Delorean potrà contare su un design decisamente più moderno rispetto a quello del modello iconico che abbiamo imparato ad apprezzare sul Grande Schermo, su dimensioni decisamente generose (5 metri di lunghezza, 2,04 metri di larghezza e 1,37 metri di altezza) e sulle portiere con apertura ad ali di gabbiano.

Il particolare design di questa nuova coupè permette al veicolo di ottenere un basso coefficiente aerodinamico (pari a 0,23), grazie al quale la percorrenza elettrica dovrebbe aumentare in modo sensibile.

Previous Next Fullscreen

Al momento il design dell’abitacolo di Delorean Alpha5 non è stato svelato dal produttore ma si sa già che saranno inclusi due sedili posteriori (assenti sul modello originale), un volante piatto e due schermi per visualizzare le funzioni dell’infotainment e le informazioni relative alla guida.

Le prestazioni saranno da urlo

Da una coupé che si rispetti ci si attendono prestazioni di fascia alta e la Delorean Aplha5 sarà in grado di garantire un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,4 secondi e una velocità massima di 241 km/h.

L’auto potrà contare su un pacco batterie da oltre 100 kWh che, a detta del produttore, dovrebbe essere in grado di garantire un’autonomia di circa 480 Km (secondo stima con il ciclo EPA).

Previous Next Fullscreen

Una volta realizzati i primi 88 modelli di Delorean Alpha5, l’azienda darà il via alla produzione in serie e nei progetti vi sono anche il lancio di un modello più potente e di altre auto (tra cui una coupé sportiva con motore V8, una berlina elettrica e un SUV a idrogeno).