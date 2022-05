A quanto pare l’elettrificazione di Enjoy da parte di Eni e XEV annunciata negli scorsi giorni a Torino era solo l’antipasto di una collaborazione che ora si fa più concreta e ambiziosa, grazie a un accordo strategico che punta a lasciare il segno sulla mobilità urbana. Le due società hanno firmato e annunciato proprio oggi un nuovo accordo di cooperazione che guarda alla ricerca e allo sviluppo di sistemi di mobilità sostenibile che siano d’aiuto per ridurre l’impatto ambientale dei veicoli. Rientrano nella partnership anche argomenti quali lo sviluppo delle tecnologie del battery swapping e, per l’appunto l’assemblaggio di vere e propri veicoli XEV, in Italia. L’obiettivo ultimo? Rivoluzionare il settore delle city car elettriche, con tutta probabilità.

Un piano ambizioso per Eni e XEV che riguarda da vicino l’Italia

Da una parte c’è XEV, casa automobilistica cinese presente in Italia già da un po’; dall’altra c’è Eni, società che non ha bisogno di presentazioni. Fra queste c’è ora un accordo ambizioso che le unisce, appena sottoscritto e che ha l’obiettivo di sviluppare congiuntamente il settore delle city car elettriche, in particolare per implementare la tecnologia del battery swapping di XEV ma anche per l’eventuale realizzazione dell’assemblaggio dei veicoli XEV, o parti di essi, nel territorio italiano e anche per la gestione del ciclo di vita delle batterie delle auto, dalla produzione al montaggio, manutenzione e fine vita tramite riciclo.

Insomma, si tratta di un deciso passo in avanti, o meglio di un passo ulteriore già in programma rispetto a quanto emergeva nei giorni scorsi dall’introduzione delle prime auto elettriche a Torino della flotta Enjoy, dove arrivano le XEV YOYO, sorta di quadricicli elettrici con batteria intercambiabile, per l’appunto.

Si parla addirittura di un eventuale produzione o assemblaggio in Italia di veicoli XEV interi o componenti, accessori e ruote. Al momento XEV ed Eni non hanno tuttavia comunicato ulteriori dettagli in proposito, col direttore generale Energy Evolution di quest’ultima società, Giuseppe Ricci, che ha dichiarato al riguardo quanto segue:

Sono particolarmente contento di questa partnership innovativa, che guarda al futuro delle nuove generazioni, alla transizione energetica e all’approccio multidisciplinare di Eni. È un futuro che in Eni sappiamo immaginare, e che ci piace costruire insieme a partner che sanno fare squadra con passione ed entusiasmo.

