Complice la bella stagione e le temperature, è oggi come oggi un piacere spostarsi in città senza auto, magari a piedi, in bicicletta o, perché no, con un monopattino elettrico. È quest’ultima un’opzione sempre più comune nei grandi centri urbani, merito soprattutto dello sharing e della praticità intrinseca al mezzo.

Ma averne uno tutto per sé, che a parte la ricarica, e magari un minimo di manutenzione di tanto in tanto, non richiede affatto particolari esborsi economici, se non quando lo si acquista è tutt’altra cosa. Con un’offerta come quella proposta da Amazon in queste ore, non richiede nemmeno chissà quale sforzo, visto lo sconto di 230 euro che tocca uno dei best buy del settore: il Segway Ninebot Max G30LE II. Il prezzo finale? 469 euro invece di 699. Ma seguiteci per saperne di più.

L’offerta di Amazon sul monopattino elettrico Segway Ninebot Max G30LE II

Prima di lasciarvi al link d’acquisto di Amazon vale la pena introdurre brevemente il prodotto. Si tratta di un monopattino elettrico completamente legale che vanta una batteria da 367 Wh capace di garantire fino a 40 km di autonomia e un motore che gli consente di raggiungere i 25 km/h di velocità massima e di cavarsela anche nelle salite al 20% (secondo quanto dichiarato dal produttore).

Segway Ninebot Max G30LE II monta pneumatici tubeless da 10 pollici posti alle estremità di una pedana da 18 cm con una superficie antiscivolo. Presente il sistema di frenata rigenerativa, frenata che fa leva su un sistema a tamburo posizionato anteriormente e su un freno elettronico posteriore, controllati entrambi dalla medesima leva.

Per il resto, questo monopattino è dotato di un fanale a LED anteriore da 2,5 W, di 3 modalità di guida (Eco, Drive e Sport) più una modalità a piedi, di certificazione IPX7 per il motore e IPX5 per il resto, si ripiega e ha un display che oltre a mostrare alcune informazioni utili permette di gestire vari aspetti (qui per saperne di più sulle differenze fra i modelli Segway e Xiaomi).

Insomma, parliamo di un monopattino elettrico piuttosto valido, che di listino costa 699 euro. Ma grazie all’offerta di Amazon in questione è possibile acquistarlo con un forte sconto, del 33%, risparmiando ben 230 euro. A conti fatti Segway Ninebot Max G30LE II arriva a costare 469 euro, con spedizione Amazon Prime inclusa, chiaramente.

Il link per acquistare Segway Ninebot Max G30LE II a 469 euro invece di 699

Non sappiamo fino a quando sarà disponibile a questo prezzo, né la quantità di scorte in magazzino, ragion per cui fareste bene a non pensarci troppo qualora dovesse servirvi. Ma se cercate altro, vi suggeriamo come al solito di dare un’occhiata al nostro canale Telegram prezzi.tech, sede in cui ogni giorno pubblichiamo le offerte più interessanti della piazza sulla tecnologia in ogni salsa: ecco il link diretto.

