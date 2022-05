Da oggi 25 maggio e fino al 30 giugno, salvo proroghe o cambiamenti, Vodafone mette a disposizione dei nuovi clienti le offerte FWA chiamate Casa Wireless e Casa Wireless+ a partire da 21,90 euro al mese, e per chi è già cliente mobile, Casa Wireless+ Incluso. Vediamo insieme i dettagli.

Vodafone Casa Wireless e Vodafone Casa Wireless+

Entrambe le offerte in questione sono riservate ai nuovi clienti dell’operatore, nello specifico:

Vodafone Casa Wireless offre, con un costo promozionale mensile di 21,90 euro (anziché 24,90 euro al mese), chiamate a consumo, modem FWA incluso e connessione internet con 200 GB al mese alla velocità massima di 100 Mbps in download e 50 Mbps in upload. Al superamento della soglia prevista sarà possibile continuare la navigazione senza limiti di traffico, ma vincolati a velocità di 3 Mbps in download e 1 Mbps in upload

Vodafone Casa Wireless+, attivabile in promozione a 26,90 euro al mese (invece di 27,90 euro al mese), prevede chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, un modem FWA incluso e una connessione dati illimitata alla velocità massima di 100 Mbps in download e 50 Mbps in upload

Per entrambe le offerte è previsto un costo di attivazione, già incluso nel canone mensile, di 6 euro al mese per 24 mesi; per quanto riguarda il modem invece, questo avrà un costo di 72 euro o 96 euro in base alla tipologia, rispettivamente indoor o outdoor in base alla copertura.

Vodafone Casa Wireless+ Incluso

L’offerta Vodafone Casa Wireless+ Incluso, è invece riservata a coloro i quali hanno già in essere un contratto di rete mobile con l’operatore, di conseguenza ai fini dell’attivazione, il codice fiscale di chi effettua la richiesta di attivazione deve coincidere con quello dell’intestatario dell’utenza mobile.

Con un costo promozionale di 21,90 euro al mese, prevede chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, modem FWA incluso e una connessione dati illimitata alla velocità massima di 100 Mbps in download e 50 Mbps in upload.

Anche qui il costo di attivazione è già incluso nel canone mensile dovuto, e corrisponde a 6 euro al mese per 24 mesi; per quel che concerne il modem, in base alla tipologia avrà un costo di 72 euro per il modello indoor e 96 euro per il modello outdoor, scelta che effettua Vodafone in base alla copertura.

Tutte le offerte che vi abbiamo riportato sono attivabili sia nei negozi fisici dell’operatore aderenti all’iniziativa, che online sul sito ufficiale seguendo il link qui sotto:

