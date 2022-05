Huawei rinnova la sua gamma di notebook con il lancio della nuova generazione di MateBook. L’azienda, infatti, ha appena svelato in Cina diverse nuove proposte che segnano un completo aggiornamento dell’offerta di portatili Huawei per il mercato locale. Come da tradizione, i nuovi notebook appena arrivati in Cina sono destinati a debuttare anche in Europa.

Nel corso della prossima estate, probabilmente, la gamma MateBook di Huawei per i mercati europei come l’Italia registrerà l’atteso aggiornamento. Il cuore di questo refresh, che riguarda tutte le varianti dai 14 ai 16 pollici dell’offerta di Huawei, è rappresentato dal debutto dei nuovi processori Intel Core di 12° generazione “Alder Lake” che garantiranno un notevole passo in avanti in termini di performance e efficienza.

Le CPU Alder Lake svelate da Intel ad inizio 2022 si affiancano ad un comparto tecnico aggiornato e alla presenza, su alcune varianti, della nuova versione della certificazione Intel Evo. Ecco tutti i dettagli in merito alle nuove proposte di Huawei per la sua gamma di notebook:

Huawei rinnova la sua gamma MateBook con i processori Intel Alder Lake

La nuova gamma notebook di Huawei può contare su diverse novità. Si parte dal nuovo MateBook 16s. Il portatile può contare su di un display da 16 pollici con rapporto tra le dimensioni di 3:2 e risoluzione di 2520 x 1680 pixel. Il pannello è calibrato di fabbrica è può contare su di una copertura sRGB del 100% e su di un Delta E inferiore a 1. Il punto di riferimento del progetto è il processore Intel i9-12900H, una delle CPU più potenti della gamma Intel per portatili con 14 Core (di cui 6 Performance) e 20 Thread.

Il notebook può contare su di un sistema di dissipazione del calore particolarmente avanzato che consente alla CPU di raggiungere i 60 W. Huawei ha confermato che il MateBook 16s arriverà sul mercato anche con varianti con Core i5 e Core 7 (sempre serie H). Tra le specifiche troviamo una dotazione di porte ricca con Thunderbolt 4, HDMI 2.0 e USB-C. Sul mercato cinese, il nuovo flagship della gamma MateBook partirà dall’equivalente di circa 1.000 euro, prezzo riservato al modello con Core i5.

Il taglio da 16 pollici non sarà un’esclusiva del MateBook 16s. In rampa di lancio, infatti, c’è anche il nuovo Huawei MateBook D16, una proposta più economica ma non per questo meno interessante per l’offerta di notebook di casa Huawei. Il nuovo portatile può contare su di un display da 16 pollici con rapporto tra le dimensioni di 16:10, risoluzione di 1920 x 1200 pixel e luminosità massima di 300 nits. Anche in questo caso è presente una copertura sRGB del 100%.

Il nuovo MateBook D16 arriverà sul mercato con i processori Intel Core i5-12500H e Core i7-12700H. Non è previsto il lancio di una variante con Core i9. A differenza del 16s, inoltre, il nuovo D16 potrà contare su di una tastiera “full size” con tastierino numerico laterale. La dotazione di porte include due USB-A, due USB-C, una HDMI 2.0 ed un jack audio. Il portatile arriva sul mercato con una batteria integrata da 60 Wh. Per quanto riguarda i prezzi, il MateBook D16 partirà da circa 800 euro, al cambio attuale.

La nuova gamma di notebook di casa Huawei non si limita a modelli da 16 pollici. Oltre ai 16s e D16, infatti, c’è spazio anche per un refresh della gamma da 14 pollici. Anche in questo caso, al centro dell’aggiornamento troviamo i processori Intel Core. Per i notebook da 14 pollici, però, Huawei ha scelto i processori Intel Core della serie P. Si tratta di CPU pensate per i portatili “thin and light” e che, quindi, rappresentano la scelta ideale per modelli da 14 pollici.

Il nuovo Huawei MateBook 14 è dotato di un display in 3:2 da 14 pollici con risoluzione di 2160 x 1440 pixel e può contare su processori Intel Core serie P fino al Core i7-1260P. Per il MateBook D14, invece, la risoluzione scende a 1920 x 1080 pixel con display in formato 16:9. Anche in questo caso, ci sono i processori Core serie P fino al Core i7. Per quanto riguarda i prezzi per il mercato cinese, la gamma da 14 pollici parte da circa 800 euro.

I quattro nuovi MateBook svelati oggi in Cina arriveranno anche in Europa. Bisognerà attendere qualche settimana o, al massimo, qualche mese. Huawei, in ogni caso, si prepara ad aggiornare i suoi notebook per il nostro mercato con i nuovi processori Alder Lake. In futuro, inoltre, potrebbe esserci spazio anche per i Core HX, i processori da notebook svelati nelle scorse settimane da Intel, che garantiscono prestazioni da desktop.

