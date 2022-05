In occasione della prima giornata dell’evento Intel Vision si registra il debutto ufficiale dei nuovi processori Intel Core HX di dodicesima generazione. Si tratta di una nuova evoluzione della gamma di CPU della famiglia Alder Lake che riprende l’architettura ibrida introdotta dai primi modelli della dodicesima generazione di processori Intel Core.

Le nuove proposte della linea Intel Core HX puntano a soddisfare le esigenze degli utenti alla ricerca di un processore in grado di offrire le massime prestazioni per una workstation mobile. I nuovi processori sono destinati ad essere equipaggiati anche sui notebook da gaming di fascia alta che puntano ad offrire prestazioni a livello di un PC desktop.

Ecco i dettagli sulle nuove proposte annunciate oggi da Intel.

Intel svela i nuovi processori Intel Core HX per le workstation mobile ed i notebook da gaming ad altissima potenza

La nuova gamma di processori Intel Core HX punta ad offrire prestazioni di altissimo livello, andando a soddisfare appieno le esigenze degli utenti che hanno bisogno di tanta potenza di calcolo per la propria workstation mobile o che mirano a massimizzare le performance in gaming. Le soluzioni anticipate oggi da Intel nel corso dell’evento Intel Vision mirano a garantire un livello di performance paragonabile a quello raggiungibile su PC desktop grazie ai processori Intel Alder Lake.

A garantire il passo in avanti in termini di performance entrano in gioco diversi elementi. Le nuove proposte di Intel possono contare su di un massimo di 16 Core (di cui 8 Performance Core e 8 Efficient Core) con 24 threads in esecuzione. Da notare che il TDP di base delle nuove CPU Intel Core HZ è di ben 55 W con un Max Turbo Power che arriva fino a 157 W. Oltre ad un incremento del TDP, inoltre, per massimizzare le prestazioni dei suoi processori, Intel ha anticipato un’ottimizzazione della tecnologia Thread Director.

Tra le specifiche delle nuove proposte di Intel troviamo il supporto PCIe 5.0 x16 e il supporto alle memorie 128GB DDR5/LPDDR5 (fino a 4800MHz/5200MHz) e DDR4 (fino a 3200MHz/LPDDR4 4267MHz). Da notare anche la possibilità di sfruttare il Wi-Fi 6/6E. Alcuni modelli della nuova gamma Intel Core HX, inoltre, sono dotati della possibilità di overclock.

Una gamma molto articolata con 7 modelli tra cui scegliere

La nuova offerta di processori Intel Core HX di dodicesima generazione include ben sette processori tra cui scegliere. A disposizione degli utenti ci sono due CPU Intel Core i5 a cui si affiancano tre Core i7 e due Core i9. La configurazione a 16 Core e 25 Thread è disponibile solo sui Core i9 e su due dei tre Core i7. La proposta d’accesso alla gamma Core HX (il Core i5-12450HX) presenta, invece, 8 Core e 12 Thread.

Da notare, inoltre, che i Core i9 possono raggiungere una frequenza massima in Turbo pari a ben 5 GHz. La gamma è molto articolata e propone tante soluzioni per soddisfare appieno le esigenze degli utenti in cerca del massimo delle performance. Per un quadro completo sui modelli disponibili è possibile fare riferimento all’immagine allegata di seguito:

Prestazioni nettamente superiori alla concorrenza secondo i dati di Intel

I nuovi processori della gamma Intel Core HX promettono prestazioni superiori rispetto alle CPU concorrenti. In attesa dell’arrivo di benchmark indipendenti, registriamo i dati forniti da Intel che anticipa un miglioramento delle prestazioni del +17% in Single Thread e del +64% in Multi Thread rispetto al Core i9-11980HK. Da notare che i processori di Intel sono avanti sia rispetto al Ryzen R9-6900HX che rispetto all’Apple M1 Max. L’immagine qui di sotto riassume le prestazioni dei processori:

Quando arriveranno i nuovi processori Intel?

Intel è già al lavoro con alcuni partner per il lancio commerciale delle prime workstation basate su CPU Intel Core HX di dodicesima generazione. Tra gli OEM citati ci sono Lenovo, Dell e HP ma è facile ipotizzare come questa lista sia destinata ad allungarsi con diversi altri produttori. Toccherà ai singoli produttori di workstation definire i prezzi dei nuovi laptop con i processori Core HX. Per quanto riguarda il periodo di lancio, invece, Intel ha anticipato una disponibilità entro fine 2022 per la nuova gamma di processori. Maggiori dettagli, quindi, arriveranno nel corso delle prossime settimane.

