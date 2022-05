Martedì 24 maggio 2022 si terrà un importante evento di Xiaomi, più precisamente dedicato alla presentazione dei nuovi Redmi Note 11T, e con l’avvicinarsi della fatidica stiamo scoprendo anche i nomi degli altri protagonisti di un evento che si prospetta ricchissimo di novità, l’ultimo è RedmiBook Pro 14 2022 in versione AMD Ryzen Edition.

Dopo che nel pomeriggio di ieri vi avevamo raccontato della presenza sotto gli stessi riflettori di un altro prodotto molto atteso, passiamo ora al nuovo notebook a marchio Redmi.

RedmiBook Pro 14 2022 con AMD Ryzen serie 6000H

Anche questa volta non ci muoviamo nel campo delle mere indiscrezioni, bensì in quello delle notizie ufficiali: Xiaomi, attraverso l’account Xiaomi Smart Ecosystem, ha preso la parola sulla piattaforma Weibo per ufficializzare la presenza all’evento del 24 maggio 2022 anche del nuovo notebook RedmiBook Pro 14 2022 in versione AMD Ryzen Edition. Allo stesso post è stato allegato anche il teaser che potete vedere qui sotto.

Già disponibile con processori Intel Alder Lake — sia in versione 14 che 15 pollici —, dunque, RedmiBook Pro 14 2022 sta per guadagnare un refresh con processori AMD. Per contestualizzare meglio il tutto, è utile ricordare che lo scorso anno RedmiBook Pro 2021 era stato proposto con processori Ryzen 5 5500U e Ryzen 7 5700U con TDP di 25 W. La nuova generazione, invece, punterà più in alto con le prestazioni grazie ai processori AMD Ryzen serie 6000H, che hanno tutti TDP di 45 W, tranne la serie HS che si ferma a 35 W. E comunque anche un Ryzen 5 6600HS sarebbe un bel passo in avanti rispetto al Ryzen 7 5700U dello scorso anno, visto che parliamo pur sempre di APU la cui CPU usa core Zen 3+ e con iGPU con base RDNA 2.

Vista la maggiore spinta sulle prestazioni, si può altresì presumere che AMD offrirà queste macchine con opzioni di GPU dedicata.

Dal momento che parliamo di una variante di un notebook già noto, si può altresì presumere che il resto della scheda tecnica comprenderà un display con risoluzione 2,5K con refresh rate fino a 120 Hz e copertura del 100% dello spazio colore sRGB.

L’ultimo dettaglio ufficiale già riportato attiene alla disponibilità in Cina: RedmiBook Pro 14 2022 sarà ordinabile a partire da mercoledì 1 giugno 2022. Il prezzo di listino non è ancora noto, tuttavia va ricordato che il modello Intel arriva a costare fino a 9.500 CNY (circa 1.358 euro al cambio).

