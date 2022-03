Xiaomi si prepara a rinnovare la sua gamma di notebook con il lancio, in Cina, di RedmiBook Pro 2022. Il nuovo notebook di Redmi è stato confermato ufficialmente in queste ore tramite Weibo. Il debutto ufficiale è atteso per il prossimo 17 marzo, nel corso di un evento destinato esclusivamente al mercato cinese che, per ora, sarà l’unico mercato di commercializzazione del nuovi notebook Redmi. La nuova gamma di notebook potrà contare sui processori Intel Core di 12° generazione che dovrebbero garantire un deciso passo in avanti in termini di performance rispetto alla precedente generazione. Vediamo i dettagli:

È tutto pronto per il debutto dei nuovi RedmiBook Pro 2022

Per il momento, Redmi non ha diffuso informazioni precise in merito alla nuova gamma di notebook che debutterà il prossimo 17 marzo. Possiamo aspettarci diverse varianti accomunate dalla presenta dei nuovi processori Alder Lake di Intel e del sistema operativo Windows 11. Come da tradizione ci saranno diverse varianti con differente sostanziali in termini di specifiche interne (CPU, RAM e storage) e dimensioni. In attesa dell’evento, c’è da mostrare solo il teaser ufficiale diffuso da Redmi sui social cinesi. L’azienda ha sottolineato che questa nuova soluzione rappresenterà un “considerabile upgrade” per la gamma RedmiBook con l’obiettivo di offrire performance di alto livello.

Una prima variante della nuova gamma RedmiBook Pro 2022 è già apparsa online. Il modello in questione è, infatti, stato avvistato nel database di Geekbench. Nel test benchmark viene confermata la presenza del processore Intel Core i7-12650H. Si tratta di una CPU con PBP (Processor Base Power) di 45 W che include un’architettura ibrida, con le altre soluzioni Alder Lake, con 10 Core suddivisi tra 6 Core ad alte prestazioni e 6 Efficient Core. Il clock massimo è di 4.7 GHz. Su Geekbench, il laptop ha ottenuto un punteggio di 1800 in Single Core e di 11872 in Multi Core.

A completare la scheda tecnica ci saranno, probabilmente, almeno 16 GB di RAM e 512 GB di SSD. Potrebbe trovare spazio anche una scheda video dedicata. La gamma RedmiBook Pro 2022 dovrebbe includere anche diverse varianti per quanto riguarda il processore (possibile la presenza anche di versioni con Core i5 o Core i9). Da valutare anche le dimensioni del display di cui, per il momento, non si hanno ancora informazioni precise. Maggiori dettagli sulla nuova gamma RedmiBook Pro 2022 arriveranno nel corso dei prossimi giorni. L’appuntamento con la presentazione ufficiale è fissato per il 17 marzo.

In copertina RedmiBook Pro 15 2021