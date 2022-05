In occasione della quinta edizione della Fiera Didacta Italia, appuntamento di rilievo nell’ambito delle innovazioni legate al mondo della scuola, in svolgimento a Firenze dal 20 al 22 maggio 2022, Lenovo ha presentato in anteprima per il mercato italiano alcune soluzioni hardware e software per la didattica ibrida.

Oltre ai nuovi dispositivi, il tablet Lenovo 10w e il notebook convertibile Lenovo 13w Yoga, il produttore cinese ha anche presentato NetFilter, una soluzione software di filtering e gestione dei contenuti per migliorare la sicurezza online di studenti e docenti.

Lenovo, realtà leader globale nel mercato education, ha scelto la quinta edizione della Fiera Didacta Italia per presentare le novità destinate al mondo della didattica ibrida al mercato italiano. Di seguito, riportiamo le parole di Riccardo Tavola, Education Manager di Lenovo in Italia:

“Come leader globale nel settore, abbiamo il compito di sviluppare soluzioni e servizi innovativi per consentire a studenti, docenti e dirigenti di ottenere il massimo dalla didattica, che negli ultimi tempi ha subito un’accelerazione verso il digitale, aprendo enormi opportunità di crescita, inclusione e collaborazione all’interno del sistema scolastico, che comprende le famiglie.”

Tablet Lenovo 10w

Il nuovo Lenovo 10w è un tablet “rugged” pensato per gli studenti più giovani. È dotato di un bumper rinforzato in gomma ed è protetto anteriormente da vetro Gorilla Glass di Corning per sopravvivere agevolmente a eventuali cadute e all’usura quotidiana.

Nello specifico, Lenovo 10w è un tablet che monta un display da 10,1 pollici con risoluzione Full HD in formato 16:10, ottimizzato per facilitare la lettura. Tra le altre specifiche, il tablet offre una fotocamera frontale, essenziale in caso di apprendimento a distanza, e una fotocamera posteriore, pensata come compagna per le gite scolastiche.

Il tablet offre inoltre una tastiera removibile e una penna estraibile (opzionale) per consentire agli studenti una migliore esperienza quando è necessario prendere appunti o evidenziare i contenuti.

La piattaforma su cui si basa il tablet è la Snapdragon 7c Gen 2 di Qualcomm, mentre il sistema operativo è Windows 11: tutte le specifiche qualificano Lenovo 10w come un tablet abbastanza prestazionale, dotato di buona autonomia e un buon livello di connettività (solo Wi-Fi), capace di offrire una protezione di livello professionale.

Ecco un breve riepilogo delle specifiche tecniche del Lenovo 10w:

Dimensioni: 253,82 x 164,9 x 10 mm (18,2 mm con la tastiera)

x x (18,2 mm con la tastiera) Peso: 0,57 kg (tablet) e 0,53 kg (tastiera)

(tablet) e (tastiera) Display: IPS LCD da 10,1” FHD (16:10) touchscreen

da (16:10) touchscreen SoC: Qualcomm Snapdragon 7c Gen 2 con grafica integrata

con grafica integrata Memoria RAM: 8 GB (LPDDR4X)

(LPDDR4X) Storage: 128 GB (eMMC)

(eMMC) Fotocamera anteriore: 2 MP (video in FHD)

(video in FHD) Fotocamera posteriore: 8 MP

Audio: stereo , jack audio da 3,5 mm (combo, in e out)

, (combo, in e out) Connettività: Wi-Fi 5 11 ac, Bluetooth 5.1 , USB Type-C

11 ac, , Certificazione: MIL-STD-810G (standard militari)

(standard militari) Autonomia: fino a 13,7 ore

Sistema operativo: Windows 11 con Snapdragon

Notebook 2-in-1 Lenovo 13w Yoga

Il nuovo Lenovo 13w Yoga è un notebook convertibile dotato di cerniera rotante, progettato per studenti e docenti, spinto dalle CPU Ryzen 5000 serie U di AMD (fino ai Ryzen 7), dotato di una tastiera resistente alle macchie e protetto anteriormente da vetro Gorilla Glass.

Il display, touchscreen, è IPS LCD con diagonale da 13,3 pollici e risoluzione Full HD (in 16:10), e integra una webcam standard FHD. Opzionalmente è possibile aggiungere una seconda fotocamera da 5 megapixel per scattare foto quando viene utilizzato in modalità tablet.

Lenovo 13w Yoga supporta il Wi-Fi 6 e la connettività 4G LTE, consentendo l’utilizzo da remoto o al di fuori dagli ambienti scolastici. Tra le altre specifiche, rientrano un massimo di 16 GB di memoria RAM, 512 GB di spazio di archiviazione tramite SSD e una batteria da 51 Wh capace di offrire fino a 10 ore di autonomia.

Il nuovo 13w Yoga arriva con Windows 11 ed è dotato di penna estraibile (opzionale), con lo slot collocato accanto al pulsante di accensione.

Ecco un breve riepilogo delle specifiche tecniche del Lenovo 13w Yoga:

Dimensioni: 305 x 216,8 x 17,6 mm

x x Peso: 1,45 kg

Display: IPS LCD da 13,3” FHD (16:10) touchscreen

da (16:10) touchscreen CPU: fino a AMD Ryzen 7 (con grafica integrata)

(con grafica integrata) Memoria RAM: fino a 16 GB (DDR4 @ 3200 Mhz)

(DDR4 @ 3200 Mhz) Storage: fino a 512 GB (SSD)

(SSD) Webcam: Full HD (con chiusura)

(con chiusura) Fotocamera secondaria: 5 MP (opzionale, per le riprese in modalità tablet)

(opzionale, per le riprese in modalità tablet) Audio: stereo , jack audio da 3,5 mm (combo, in e out), Dolby Audio

, (combo, in e out), Reti mobili: 4G/LTE CAT 16 (tramite eSIM)

(tramite eSIM) Connettività: Wi-Fi 6 11 ax, Bluetooth 5.1

11 ax, Porte: 2x USB-A 3.2 Gen 1 2x USB-C 3.2 Gen 1 1x HDMI 2.0 1x Lettore schede SD

Certificazione: MIL-STD-810G (standard militari)

(standard militari) Tastiera: retroilluminata (opzionale)

Batteria: 51 Wh , ricarica tramite USB Type-C a 65 W

, ricarica tramite USB Type-C a Sistema operativo: Windows 11 (anche Pro, opzionale)

I nuovi dispositivi vanno ad aggiungersi agli altri già presenti all’interno del portfolio education di Lenovo, tra i quali rientrano i Chromebook 14e e C13.

Lenovo NetFilter

Lenovo NetFilter è un nuovo software che offre soluzioni cloud di filtering per il web e la gestione dei contenuti oltre che per la sicurezza online, con protezione dalle minacce abilitata tramite intelligenza artificiale.

NetFilter vuole venire incontro ai docenti preoccupati dai pericoli digitali (contenuti dannosi, attacchi malware, cyber-bullismo) e va ad unirsi a LanSchool, il software di Lenovo per la gestione delle classi nell’ambito dell’apprendimento digitale.

La soluzione, proposta in abbonamento e ad un prezzo accessibile, mira a proteggere le reti scolastiche da virus, attacchi informatici, spyware, phishing e altri pericoli digitali.

Prezzi e disponibilità delle novità Lenovo

I nuovi dispositivi appena presentati da Lenovo saranno disponibili in Italia entro l’estate, mentre la soluzione software NetFilter è già disponibile in Italia. Di seguito, riportiamo i prezzi:

Il tablet Lenovo 10w sarà disponibile all’acquisto a partire da 309,00€ , anche su Amazon

sarà disponibile all’acquisto a partire da , anche su Amazon Il notebook Lenovo 13w Yoga sarà disponibile all’acquisto a partire da 899,00€ , anche su Amazon

sarà disponibile all’acquisto a partire da , anche su Amazon Lenovo NetFilter è disponibile in abbonamento annuale al costo di 9,00€ + IVA (compreso il supporto tecnico per un minimo di 35 dispositivi)

Come detto in apertura, la Fiera Didacta è in corso di svolgimento già da oggi a Firenze, presso la Fortezza da Basso, e terminerà il prossimo 22 maggio. Lenovo è presente presso lo stand T41 (Padiglione Spadolini, piano terra) e ha in programma un buon numero di interventi/eventi.

