In occasione della conferenza stampa globale Next@Acer di oggi, Acer ha svelato un gran numero di novità per la sua gamma di prodotti con nuovi notebook e monitor pensati per soddisfare le esigenze di diverse tipologie di utenti, dai videogiocatori ai creatori di contenuti all’utenza business. Uno dei focus principali della conferenza di Acer è stato il supporto al 3D stereoscopico, una tecnologia su cui l’azienda intende puntare in modo significativo in futuro, come dimostra la lunga serie di novità svelate.

Pronti al debutto, nel corso della seconda metà dell’anno, ci sono diversi progetti di sicuro interesse come il notebook Acer Predator Helios 300 SpatialLabs Edition e i monitor portatili della serie SpatialLabs View. Queste proposte consentono di accedere al 3D stereoscopico anche grazie ad una serie di applicazioni sviluppate da Acer. La combinazione di hardware e software consente di sfruttare al massimo la nuova proposta di Acer per questa nuova tecnologia.

Tra le novità di Next@Acer ci sono diversi altri prodotti. L’azienda ha rinnovato la gamma di laptop sottili da gaming Predator Triton 300 SE che ora può contare su hardware rinnovato e su di un’inedita variante da 16 pollici. Da notare anche due importanti nuovi arrivi per le serie di monitor Predator e Nitro con nuove soluzioni da 27 pollici che puntano a soddisfare gli utenti più esigenti. Alcune delle novità appena annunciate da Acer sono pronte al debutto. Per altre, invece, sarà necessario attendere.

Ecco tutti i dettagli svelati da Acer in queste ore:

Acer Predator Helios 300 SpatialLabs Edition: il notebook da gaming con 3D stereoscopico integrato

Tra le principali novità annunciate oggi da Acer c’è il nuovo Acer Predator Helios 300 SpatialLabs Edition. Si tratta di una versione speciale del laptop dell’azienda che abbina tutta la potenza tipica dei notebook da gaming alla possibilità di sfruttare la tecnologia 3D stereoscopica senza l’utilizzo di occhiali. Si tratta di un’interessantissima combinazione per gli appassionati di gaming che potranno supportare questa funzione in oltre 50 giorni moderni e classici, già supportati in occasione del lancio.

Il laptop può contare su di un pannello UHD 2D da 15,6 pollici ed un pannello lenticolare a cristalli liquidi. Questi due pannelli possono formare un unico modulo che può essere commutato dalla visualizzazione 2D al 3D stereoscopico. Per gli utenti c’è l’applicazione SpatialLabs TrueGame che consente di giocare in modalità 3D con i titoli supportati. Il passaggio al 3D, sottolinea Acer, è semplificato dal modo in cui sono progettati i singoli giochi, sviluppati in ambienti virtuali 3D con tutte le informazioni relative alla profondità delle immagini. Acer, inoltre, ha sottolineato la volontà di aggiungere nuovi profili per i titoli futuri da giocare sfruttando la particolare funzione del 3D stereoscopico.

Il nuovo Acer Predator Helios 300 SpatialLabs Edition è, come detto, un notebook da gaming con un comparto tecnico di primissimo piano. La scheda tecnica, infatti, include i processori Intel Core di 12° generazione, fino al Core i9, e una scheda video NVIDIA GeForce RTX 3080, garanzia di prestazioni di livello assoluto in ambito gaming. A completare le specifiche tecniche ci sono 32 GB di memoria RAM DDR5-4800 e storage RAID 0 PCIe NVMe di quarta generazione.

A tenere sotto controllo le temperature (un dettaglio sempre molto importante per i notebook da gaming) c’è un sistema di raffreddamento a doppia ventola che integra una ventola AeroBlade 3D di quinta generazione, supportato dalla pasta termica e dalla tecnologia CoolBoost di Acer. A completare il comparto tecnico troviamo il supporto al Wi-Fi 6E ed una ricca dotazione di porte che include una HDMI 2.1, una Thunderbolt 4 e due USB 3.2 Gen2. Il sistema operativo è Windows 11.

Il nuovo Acer Predator Helios 300 SpatialLabs Edition arriverà sul mercato nel corso del quarto trimestre del 2022. Per il momento, non sono stati divulgati i prezzi o informazioni in merito ad ulteriori configurazioni del nuovo notebook che, grazie al supporto al 3D stereoscopico, punta a diventare un vero e proprio riferimento della nuova gamma di laptop da gaming di casa Acer per il prossimo futuro. Per tutti i dettagli sul nuovo ntoebook con display 3D di Acer è possibile fare riferimento alla pagina del prodotto sul sito ufficiale.

Acer SpatialLabs View: monitor portatili per gamer, creator e utenti business

Acer rinnova la sua linea SpatialLabs con il lancio di due nuovi prodotti: SpatialLabs View e SpatialLabs View Pro. Si tratta di due display standalone 4K da 15,6 pollici, pensati per essere facilmente trasportabili e per rispondere alle esigenze di creator e gamer. I due monitor, infatti, portano la visione 3D stereoscopica ai videogiochi per PC, ai contenuti multimediali e a tanti altri contenuti generati dagli utenti. I monitor pesano meno di 1,5 chilogrammi e possono contare sul 100% di copertura della gamma di colori Adobe RGB e su di una luminosità di 400 nits.

A disposizione degli utenti che sceglieranno uno dei due display per la visione 3D stereoscopica c’è SpatialLabs TrueGame. Si tratta di un’applicazione che permette il gaming con 3D stereoscopico. Anche in questo caso, come evidenziato per la nuova versione speciale del Predator Helios 300, ci saranno oltre 50 giorni supportati con futuri aggiornamenti del catalogo già confermati. Da segnalare anche la possibilità di utilizzare Acer SpatialLabs Go, applicazione dotata di una tecnologia proprietaria basata su AI che consente di generare contenuti 3D stereoscopici partendo dalle immagini visualizzate sullo schermo.

Basta un click che passare da una visualizzazione 2D ad una 3D. Da notare, inoltre, che, per i creator, c’è SpatialLabs Model Viewer. Grazie al supporto per Datasmith, ad esempio, è possibile importare un progetto 3D realizzato con Revit, Solidworks e Cinema 4D in SpatialLabs Model Viewer per una visualizzazione tridimensione. Questa soluzione, in combinazione con il display SpatialLabs View Pro si presta a numerose possibili applicazioni per l’utenza business.

I nuovi monitor esterni SpatialLabs View puntano a rendere ancora più accessibile la tecnologia del 3D stereoscopico di Acer, anche grazie alle varie applicazioni dedicate. Per il momento, Acer non ha comunicato i prezzi e la disponibilità dei nuovi monitor. Ulteriori aggiornamenti arriveranno, di certo, nelle prossime settimane. Sarà necessario, probabilmente, attendere fino alla fine dell’anno, considerando che anche il nuovo Predator con supporto al 3D stereoscopico arriverà nel quarto trimestre del 2022.

Acer Predator Triton 300 SE: il laptop da gaming si rinnova, al debutto la variante da 16 pollici

Acer ha aggiornato anche la sua gamma di laptop da gaming sottili con il lancio del nuovo Acer Predator Triton 300 SE. Si tratta di un aggiornamento molto importante che introduce diverse novità ad una linea di notebook da tempo apprezzata dagli appassionati. La nuova versione dell’Acer Predator Triton 300 SE può contare sui processori Intel Core di 12° generazione e sulle schede video NVIDIA GeForce RTX 30 Series. Da notare, inoltre, la presenza di un pannello OLED con rapporto tra le dimensioni di 16:10. Ad arricchire la gamma Predator Triton 300 SE c’è il nuovo modello da 16 pollici con pannello WQXGA (pari a 2880 X 1800 pixel) fino a 240 Hz.

Per la gestione delle temperature, i Triton 300 SE possono contare sulle ventole AeroBlade 3D di quinta generazione, progettate su misura. Sia i modelli da 14 pollici che quelli da 16 pollici integrano il supporto a Intel Killer Wi-Fi 6E AX1675i, per una connessione wireless ad alta velocità, mentre il 16 pollici aggiunge un controller Ethernet Intel Killer E2600 per le connessioni cablate. La nuova gamma Predator Triton 300 SE di Acer sarà disponibile sul mercato a partire dal prossimo mese di settembre. Il modello da 14 pollici partirà da 1.899 euro mentre quello da 16 pollici sarà disponibile in listino con prezzi da 2.099 euro. In attesa del debutto, è possibile consultare la pagina dedicata ai nuovi Predator Triton 300 SE sul sito Acer.

I nuovi monitor Predator e Nitro in arrivo

C’è spazio anche per una serie di nuovi monitor all’interno della gamma Acer. Al debutto, infatti, ci sono i nuovi Predator XB273K LV e Nitro XV272U RV. Entrambi i monitor sono dotati di un pannello da 27 pollici e di caratteristiche tecniche pensate per soddisfare i videogiocatori e tutti gli utenti alla ricerca di pannelli di alta qualità. Il Predator presenta un pannello IPS UHD da 27 pollici con refresh rate di 160 Hz e tempo di risposta di appena 0,5 ms. Da notare anche il supporto HDMI 2.1, un Delta E < 1 e la presenza delle certificazioni VESA DisplayHDR 600 e TÜV Rheinland Eyesafe.

Per quanto riguarda il nuovo Nitro, invece, ci troviamo di fronte ad un monitor da 27 pollici con risoluzione WQHD con refresh rate di 170 Hz e tempo di risposta di 1 ms. Ci sono le certificazioni VESA DisplayHDR 400 e TÜV Rheinland Eyesafe ed un’elevata fedeltà dei colori con il monitor che supporta il 95% della gamma di colori DCI-P3 con un Delta E < 1. Entrai i monitor saranno disponibili sul mercato europeo nel corso del terzo trimestre del 2022. Per quanto riguarda i prezzi, invece, il Nitro arriverà sul mercato con prezzi da 399 euro mentre il Predator partirà da 949 euro.

