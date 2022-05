In parallelo al lancio dei nuovi processori AMD Ryzen 5000 C-Series, destinati ai dispositivi con Chrome OS, si registra anche il debutto del nuovo Acer Chromebook Spin 514. Si tratta della nuova proposta di Acer per il mercato Chromebook che abbina un comparto tecnico completo alle potenzialità e alla flessibilità del sistema operativo. Il punto di riferimento del nuovo prodotto di Acer sono, come detto, i processori di AMD, basati su architettura Zen 3 ed in grado di offrire ottime prestazioni ed un’efficienza energetica elevata, elementi essenziali per un notebook. Vediamo tutti i dettagli in merito alle specifiche tecniche ed al prezzo del nuovo Acer Chromebook Spin 514:

Acer Chromebook Spin 514: tra le specifiche spiccano i nuovi Ryzen 5000 C-Series

Il nuovo Acer Chromebook Spin 514 (CP514-3H) è la nuova proposta di Acer per il mercato Chrome OS. Il dispositivo punta a ritagliarsi uno spazio di primo piano nel settore dei Chromebook, da anni in costante crescita, grazie ad una scheda tecnica completa, una costruzione di alta qualità ed in grado di offrire un design ricercato ed un’elevata resistenza (confermata dalle specifiche militari MIL-STD 810H) e una grande versatilità di utilizzo.

Il punto di riferimento delle specifiche tecniche del nuovo Acer Chromebook Spin 514 è rappresentato dai processori Ryzen 5000 C-Series, basati su architettura Zen 3 e pensati per l’utilizzo con Chrome OS. James Lin, General Manager, Notebooks, IT Products Business di Acer, ha così commentato la scelta di puntare sulle nuove soluzioni di AMD: “Gli utenti dei Chromebook Acer chiedono sempre maggiori prestazioni dai loro dispositivi e da oggi hanno a disposizione prestazioni ancora più elevate grazie ad Acer Chromebook Spin 514 con il nuovo processore Ryzen”.

Il dispositivo arriverà sul mercato in varie configurazioni. Tutte le varianti del nuovo Acer Chromebook Spin 514 potranno contare su di un display IPS Full HD con supporto multi-touch. Il display si caratterizza per una diagonale di 14 pollici e per la presenza del vetro Corning Gorilla Glass, in grado di offrire un’elevata protezione contro graffi e scalfitture. Da notare che il pannello presenta una gamma colore sRGB del 100%. Il dispositivo di Acer è dotato di una cerniera a 360 gradi che semplifica l’utilizzo in modalità touch. Il nuovo Acer Chromebook Spin 514 può, quindi, facilmente, diventare un vero e proprio tablet.

Per quanto riguarda l’autonomia di utilizzo, Acer dichiara fino a 10 ore di durata. A completare le specifiche tecniche del nuovo Chromebook di casa Acer troviamo due porte USB-C di seconda generazione, una porta HDMI (opzionale e disponibile solo su alcune configurazioni), il supporto alla connettività Wi-Fi 6 e tastiera dotata, anche in questo caso su alcune varianti, di retroilluminazione. A completare il comparto tecnico troviamo una webcam Full HD, ideale per videochiamate e videoconferenze.

C’è anche un otturatore meccanico che consente di proteggere la privacy quando la webcam non è necessaria. Il comparto audio può contare anche su due altoparlanti, rivolti verso l’alto, e un sistema a due microfoni per la cattura di un audio ottimale. Lato software, invece, c’è Chrome OS con la possibilità di sfruttare il Google Play Store per accedere a tantissime applicazioni ed arricchire, al massimo, le potenzialità del dispositivo.

Prezzo e disponibilità

Il nuovo Acer Chromebook Spin 514 sarà disponibile sul mercato nel corso dei prossimi mesi. L’azienda ha anticipato l’arrivo in Italia del nuovo Chromebook a partire dal prossimo mese di settembre. Il dispositivo sarà disponibile sullo store ufficiale, su Amazon ed anche presso tutti i principali rivenditori specializzati.

La gamma del nuovo Acer Chromebook Spin 514 partirà da 749 euro. In arrivo c’è anche la versione Enterprise (CP514-3H), dedicata agli utenti aziendali, del nuovo Chromebook di casa Acer. In questo caso, il prezzo di partenza è fissato in 849 euro. Il nuovo Spin 514 non è l’unica novità in arrivo sul mercato per la gamma Chrome OS di Acer. L’azienda ha in rampa di lancio anche nuovi Chromebook svelati ad inizio anno. Per maggiori dettagli è possibile fare riferimento al link qui di seguito:

Leggi anche: Acer svela tre nuovi Chromebook al CES 2022