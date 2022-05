Se avete deciso di acquistare uno smart display di Amazon e state aspettando soltanto l’occasione giusta, la popolare piattaforma di e-commerce potrebbe avere ciò che fa al caso vostro: soltanto per oggi, infatti, è possibile acquistare due Amazon Echo Show 5 di seconda generazione (ossia il modello lanciato nel 2021) al prezzo di uno.

In particolare, sarà possibile avere due Amazon Echo Show 5 al costo di 79,98 euro invece di 168,98 euro, con uno sconto di 90 euro.

Come avere 2 Amazon Echo Show 5 al prezzo di 1

Se abbiamo stuzzicato la vostra curiosità e desiderate approfittare di tale promozione, dovete innanzitutto sapere che sarà valida soltanto per oggi.

Ecco cosa fare per avere lo sconto di 90 euro sull’acquisto di due smart display:

aggiungere al carrello 2 modelli di Amazon Echo Show 5 di seconda generazione andare nella pagina dedicata al carrello inserire il codice promozionale ECHOSHOW5 al momento del pagamento l’offerta verrà applicata automaticamente al momento del pagamento

Amazon precisa che l’offerta in questione è limitata a un set da 2 dispositivi per cliente e i 2 prodotti devono essere acquistati in un unico ordine e consegnati al medesimo indirizzo, con un unico metodo di spedizione (con consegna soltanto in Italia).

Ricordiamo che questo smart display rappresenta una soluzione studiata per gestire la propria casa intelligente (come le luci, le telecamere e gli altri dispositivi smart home), effettuare videochiamate (grazie alla fotocamera integrata da 2 megapixel), sfruttare le potenzialità di Amazon Alexa, godere dei vari servizi streaming (Amazon Prime Video, Amazon Music, Netflix, Spotify, ecc.), visualizzare le proprie foto in una sorta di cornice digitale e avere un assistente per le proprie attività di tutti i giorni.

Per acquistare due Amazon Echo Show 5 al prezzo di uno potete sfruttare il seguente link:

Acquista 2 Amazon Echo Show 5 di seconda generazione con uno sconto di 90 euro

Non ci resta altro da fare che augurarvi buoni acquisti.