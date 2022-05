Con l’inizio della settimana si rinnova il listino di offerte MediaWorld con il nuovo volantino Super-Zero che, fino al prossimo 26 maggio, propone tante nuove offerte da cogliere al volo per massimizzare il risparmio sui propri acquisti tech. Da notare che, come da tradizione, MediaWorld propone la possibilità di sfruttare il finanziamento in 20 rate a tasso zero.

Le offerte del nuovo volantino MediaWorld sono disponibili anche tramite lo store online, con la possibilità di optare per il ritiro in negozio. La nuova promozione Super-Zero mette a disposizione degli utenti sconti su notebook, Smart TV, smartwatch e tanti altri prodotti tech. Come sempre, inoltre, ci sono tante offerte dedicate ai prodotti Apple, sempre tra i più richiesti.

Andiamo, quindi, a vedere quali sono le migliori promozioni disponibili fino al prossimo 26 maggio da MediaWorld:

Da MediaWorld parte il nuovo volantino Super-Zero con tante offerte da sfruttare

Le offerte del nuovo volantino MediaWorld sono disponibili da oggi e continueranno fino al prossimo 26 maggio. Le occasioni per acquistare i prodotti desiderati a prezzo scontato. Per un quadro completo sulle offerte è possibile sfruttare il link che trovate a fine articolo. Di seguito, invece, andremo a riassumere quelle che sono le offerte più interessanti disponibili fino al prossimo 26 maggio con il nuovo volantino MediaWorld.

Partiamo dal mondo Apple e dal best seller MacBook Air con M1 in offerta a 1199 euro invece di 1429 euro. Si tratta della versione con 512 GB di SSD del portatile di Apple che risulta essere decisamente più comoda e completa rispetto al modello base da appena 256 GB. Da segnalare anche un’ottima offerta dedicata alle AirPods Pro in sconto a 189 euro invece di 279 euro.

Tra le offerte MediaWorld c’è spazio anche per il nuovo iPad Air con M1 in sconto a 641 euro invece di 699 euro nella variante con 64 GB di storage e supporto alla connettività Wi-Fi. In sconto c’è anche iPad Pro 11 pollici con M1 in offerta a 817 euro invece di 899 euro per la variante da 128 GB di storage. Sui prodotti Apple, inoltre, MediaWorld propone 4 mesi di Apple Music in regalo.

Il nuovo volantino MediaWorld include anche diversi notebook in offerta. Tra i modelli più interessanti c’è Huawei MateBook D15 in offerta a 552 euro invece di 849 euro. La versione in offerta del laptop di Huawei può contare su processore Intel Core i5-1135G7, 8 GB di memoria RAM e 512 GB di SSD. Da segnalare anche l’ottima offerta riservata al Lenovo IdeaPad 3 in sconto a 479 euro invece di 599 euro. Questa versione del notebook può contare sul processore Ryzen 5-3500U, 8 GB di RAM e 512 GB di SSD.

Tra le offerte dedicate ai dispositivi tech indossabili troviamo lo sconto riservato a Huawei Band 6 in offerta a 39,99 euro invece di 59 euro. Da notare anche la possibilità di acquistare le Samsung Galaxy Buds 2 in sconto a 99 euro invece di 149,99 euro. Tra le proposte di MediaWorld ci sono anche le Huawei FreeBuds Pro in sconto a 99,99 euro invece di 179 euro.

Come da tradizione, è molto ricca la serie di offerte riservate agli Smart TV sui quali è, inoltre, possibile ottenere uno sconto extra grazie al Bonus TV (richiedibile anche online, optando per ritiro e pagamento in negozio). Tra le offerte da segnalare c’è il Samsung QLED 4K QE43Q60A in offerta a 445 euro invece di 799 euro. Il TV in questione presenta un pannello da 43 pollici QLED con risoluzione 4K.

In offerta, inoltre, segnaliamo anche il SONY KD55X80J proposto in sconto a 599 euro. Questo TV è dotato di un pannello da 55 pollici con risoluzione 4K. Da segnalare anche l’offerta dedicata a LG OLED48C15LA in sconto a 899 euro invece di 1499 euro. Si tratta di un TV OLED da 48 pollici con risoluzione 4K che può rappresentare la scelta giusta per entrare nel mondo dei TV OLED.

I prodotti selezionati in precedenza sono solo un piccolo campione dei tanti prodotti proposti in sconto da MediaWorld con il nuovo volantino. Per un quadro completo sulle offerte e per scegliere quelle più vantaggiose per le proprie esigenze è possibile sfruttare il link qui di sotto ed accedere alla pagina dedicata alla promozione:

>> Scopri le offerte del volantino Super-Zero di MediaWorld <<