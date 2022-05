Il produttore cinese HONOR ha da poco annunciato il “nuovo” notebook HONOR MagicBook 14, successore e omonimo del modello presentato lo scorso anno ma rispetto al quale si pone come un netto passo in avanti.

Il modello 2022 può infatti contare su un display più definito e sulle CPU Intel di dodicesima generazione, oltre a potere essere configurato con una scheda grafica dedicata NVIDIA e ad arrivare sul mercato con Windows 11 già a bordo.

HONOR MagicBook 14 è tutto nuovo

Come anticipato, il nuovo HONOR MagicBook 14, presentato da poche ore in Cina, migliora sotto molti aspetti il modello dello scorso anno.

Il notebook è realizzato in metallo, mentre il display da 14 pollici con risoluzione 2K e fattore di forma in 3:2 (2160 x 1440 pixel), netto miglioramento rispetto al pannello standard (Full HD in 16:9) del predecessore, è protetto dal vetro Gorilla Glass di Corning e occupa l’88% della superficie. Il display è stato inoltre certificato dall’ente TÜV Rheinland grazie agli accorgimenti per preservare la vista (Low Blue Light e No Screen Flicker).

Secondo l’azienda cinese, il nuovo MagicBook 14 è il primo notebook da 14 pollici capace di ospitare, nonostante uno spessore ridotto (appena 16,9 mm) e un peso contenuto (circa 1,5 kg), una batteria da 75 Wh che supporta la ricarica rapida a 100 W (si ricarica completamente in 80 minuti) e la ricarica inversa da spento. Si tratta del primo modello in assoluto ad arrivare sul mercato con un alimentatore GaN a 100 W.

Per quanto riguarda le prestazioni, HONOR MagicBook 14 può contare sulle CPU Intel Core di dodicesima generazione (quattro configurazioni, con i5-12500H o i7-12650H) e, rispetto al predecessore, può essere configurato con una scheda grafica NVIDIA dedicata (tra la RTX 2050 o la MX550) oltre che contare sulla grafica integrata Intel Iris Xe (ma solo se si sceglie l’i5).

Per tenere a bada le temperature, è stata implementata una doppia presa d’aria a griglia, con l’area di aspirazione aumentata del 31,7%; troviamo una doppia ventola simmetrica e il volume d’aria complessivo è aumentato del 35%. In generale, la dissipazione del calore dell’intero laptop è aumentata del 56% rispetto al modello dello scorso anno.

A prescindere dalla configurazione scelta, HONOR MagicBook 14 offre 16 GB di memoria RAM (LPDDR5 a 4800 MHz, dual-channel) e 512 GB di spazio di archiviazione, velocissimo dal momento che troviamo a bordo un SSD NVMe (PCIe 5.0).

Il notebook risulta, inoltre, completissimo dal punto di vista della connettività: oltre al Wi-Fi 6 e al Bluetooth 5.2 può contare sulla presenza di due porte USB Type-C (anche per l’alimentazione e l’uscita video), di una USB standard e di una uscita HDMI. Per quanto concerne l’audio, troviamo due altoparlanti stereo e il jack audio da 3,5 mm.

In ultimo, ma non meno importante, parliamo del software. Come detto, HONOR MagicBook 14 arriva con Windows 11 (64-bit, Home Edition) ma in una versione personalizzata (Magic per Windows): l’azienda cinese ha affermato che si tratta del primo notebook dotato della tecnologia HONOR OS Turbo, che dovrebbe garantire consumi energetici ridotti del 39,6% e una migliore velocità di risposta (+17,9%).

Specifiche tecniche

Nel seguito riportiamo le specifiche tecniche del nuovo HONOR MagicBook 14.

Dimensioni: 307,51 x 227,56 x 16,9 mm

x x Peso: 1,54 kg (senza GPU dedicata) o 1,58 kg (con GPU dedicata)

(senza GPU dedicata) o (con GPU dedicata) Display: 14” con risoluzione 1K in 3:2 (2160 x 1440 pixel) Contrasto: 1500:1 Gamma di colori: 100% sRGB Luminosità: fino a 300 nit Certificazione TÜV Rheinland Vetro Corning Gorilla Glass

con risoluzione in (2160 x 1440 pixel) Configurazioni disponibili: CPU Intel Core i5-12500H (12-core @ 2.5 GHz) con GPU Intel Iris Xe CPU Intel Core i5-12500H (12-core @ 2.5 GHz) con GPU NVIDIA MX550 (2 GB GDDR6) CPU Intel Core i5-12500H (12-core @ 2.5 GHz) con GPU NVIDIA RTX2050 (4 GB GDDR6) CPU Intel Core i7-12650H (10-core @ 2.3 GHz) con GPU Intel Iris Xe

RAM: 16 GB (LPDDR5, 4800 MHz, dual-channel)

(LPDDR5, 4800 MHz, dual-channel) SSD: 512 GB (PCIe 5.0 NVMe)

(PCIe 5.0 NVMe) Audio: 2 altoparlanti stereo

Periferiche: webcam 720p (pop-up), tastiera retroilluminata

(pop-up), tastiera retroilluminata Porte: 2x USB-C 3.2 Gen2 (ricarica, trasferimento dati, uscita video), 1x USB-A 3.2 Gen1 , 1x HDMI 2.0 , jack audio da 3.5 mm

(ricarica, trasferimento dati, uscita video), 1x , 1x , da 3.5 mm Connettività: Wi-Fi 6 11ax (2,4 e 5 GHz), Bluetooth 5.2 , NFC

11ax (2,4 e 5 GHz), , Batteria: 75 Wh (fino a 16 ora in riproduzione video)

(fino a 16 ora in riproduzione video) Alimentazione: ricarica rapida a 100 W

Sistema operativo: Windows 11 (Home Edition, 64-bit)

Disponibilità e prezzi del nuovo HONOR MagicBook 14

Il nuovo HONOR MagicBook 14 (2022) è già disponibile al pre-ordine in Cina, con le vendite che partiranno il prossimo 19 maggio. Il notebook arriva nelle due colorazioni Starry Grey e Glacier Silver e ai seguenti prezzi, in base alla configurazione scelta:

CPU Intel Core i5 senza GPU dedicata – al prezzo di 5499 yuan (circa 778€ al cambio)

senza GPU dedicata – al prezzo di (circa 778€ al cambio) CPU Intel Core i7 senza GPU dedicata – al prezzo di 5699 yuan (circa 806€ al cambio)

senza GPU dedicata – al prezzo di (circa 806€ al cambio) CPU Intel Core i5 con GPU NVIDIA MX550 – al prezzo di 5999 yuan (circa 849€ al cambio)

con GPU – al prezzo di (circa 849€ al cambio) CPU Intel Core i5 con GPU NVIDIA RTX2050 – al prezzo di 6499 yuan (circa 919€ al cambio)

Non vi sono ancora informazioni circa l’arrivo del nuovo HONOR MagicBook 14 sul mercato italiano.

