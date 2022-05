È ancora tempo di offerte sull’Acer Store. Fino al prossimo 16 maggio, infatti, lo store ufficiale di Acer mette a disposizione una serie di sconti, fino ad un massimo di 500 euro di risparmio, su di una selezione di prodotti. Le offerte si concentrano, in particolare, sulla gamma di notebook, compresi i laptop da gaming, di casa Acer anche se è possibile trovare a prezzo scontato anche monitor e altri accessori per PC. Ecco tutti i dettagli sulla nuova promozione:

Sull’Acer Store partono le Mega Offerte: sconti fino a 500 euro

La nuova serie di promozioni lanciata da Acer è davvero interessante. Una selezione, molto nutrita, dei prodotti che compongono la gamma Acer viene proposta in sconto con la possibilità di risparmiare fino ad un massimo di 500 euro. Si tratta di una serie di offerte di sicuro interesse, utili soprattutto se si sta cercando un nuovo notebook, un monitor, un PC o degli accessori a prezzo scontato. Le offerte termineranno il prossimo 16 di maggio.

Per un quadro completo sui prodotti in sconto è possibile consultare il link qui di sotto e raggiungere direttamente la pagina dedicata alla promozione dell’Acer Store. Da notare, inoltre, che a disposizione degli utenti che scelgono lo store di Acer c’è la possibilità di sfruttare la consegna gratis. Anche un eventuale reso è gratuito. Per gli acquisti, invece, è possibile pagare con carta di pagamento o con PayPal o ancora pagare in 3 rate senza interessi con Klarna.

Da notare che i prezzi indicati sono da scontare. Lo sconto, infatti, viene applicato direttamente nel carrello. Ecco il link alle offerte:

La nuova serie di Mega Offerte dell’Acer Store propone diversi prodotti di sicuro interesse. Per chiarire le potenzialità di questa nuova serie di promozioni andiamo a fare qualche esempio. Prendiamo, ad esempio, l’Acer Nitro in offerta a 2199 euro invece di 2699 euro con ben 500 euro di sconto da sfruttare. Questo notebook da gaming può contare su processore Ryzen 9 5900HX e su di una scheda video NVIDIA RTX 3080. Il display da 15,6 pollici è dotato di risoluzione QHD e refresh rate da 165 Hz. Ci sono anche 16 GB di RAM e 1 TB di SSD.

Tra i prodotti in offerta a prezzo scontato c’è anche l’Acer Predator Helios 300 proposto a 1.399 euro invece di 1.699 euro con 300 euro di sconto applicato direttamente nel carrello. Questo notebook da gaming può contare sul processore Intel Core i7-11800H e su di una NVIDIA RTX 3060. A completare le specifiche troviamo un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate di 144 Hz oltre che 16 GB di RAM e 1 TB di SSD.

Se, invece, cercate un ultraportatile a costo ridotto c’è in sconto l’Acer Swift 3 in offerta a 599 euro invece di 799 euro. Questa versione dell’ultrabook di casa Acer può contare sul processore Intel Core i5, 8 GB di RAM, 512 GB di SSD e su di un display da 14 pollici con risoluzione Full HD. Da notare, inoltre, che acquistando i notebook in offerta e abbinandoci un monitor è possibile beneficiare di uno sconto extra del 15%.

I prodotti selezionati in precedenza sono solo alcuni esempi delle promozioni in corso fino al 16 maggio. Per scoprire tutti i prodotti in offerta suddivisi per fasce di prezzo è possibile dare un’occhiata ai link qui di sotto: