Ottime notizie per chi è alla ricerca di un nuovo notebook da acquistare in sconto. MSI, infatti, ha annunciato un’estensione delle offerte lanciate la scorsa settimana in occasione dell’Amazon Gaming Week. Le promozioni dedicate ai notebook MSI continuano fino al prossimo 22 maggio, mettendo a disposizione degli utenti quasi due settimane in più per poter scegliere ed acquistare il laptop più adatto alle proprie esigenze.

Le occasioni da sfruttare sono davvero tante. Si parte da 899 euro con le proposte d’accesso alla gamma MSI. In sconto ci sono anche notebook da gaming di fascia alta che possono contare sui nuovi processori Alder Lake di Intel e sulle schede video top di gamma di NVIDIA come la RTX 3080. Ecco tutte le offerte da sfruttare:

Le offerte Amazon sui notebook MSI continuano fino al 22 maggio

L’Amazon Gaming Week continua fino al prossimo 22 maggio per i notebook MSI. A disposizione degli utenti ci sono, quindi, tante offerte da sfruttare per acquistare un nuovo notebook da gaming in grado di offrire ottime performance sotto tutti i punti di vista. Per un quadro completo sulle offerte disponibili è possibile consultare lo store MSI su Amazon che trovate linkato a fine articolo.

Qui di seguito, invece, andiamo a vedere le offerte notebook più interessanti. Partiamo da MSI GF63 in offerta a 899 euro invece di 1.099 euro. Questo notebook è dotato del processore Intel Core i7-11800H, di un display Full HD da 15,6 pollici e della scheda video NVIDIA GTX 1650. Da segnalare anche lo sconto riservato a MSI Katana GF66 11UC-1224IT in offerta a 999 euro invece di 1.299 euro. Il notebook può contare sul processore Intel Core i8-11800H, 16 GB di RAM, display Full HD da 15,6 pollici di diagonale e con refresh rate di 144 Hz. La scheda video è la RTX 3050.

Passando ad una fascia di prezzo superiore è possibile puntare su MSI Katana GF66 11UG-834IT in offerta a 1.499 euro. Questa seconda variante del notebook può contare sulla scheda video RTX 3070 garantendo, quindi, un notevole passo in avanti in termini di performance per il gaming. Occhio anche al nuovo MSI Pulse GL76 12UEK-051IT in offerta a 1.699 euro invece di 1.999 euro. Il notebook è una delle novità del 2022 della gamma MSI e può contare sul processore Intel Core i7-12700H e sulla scheda video RTX 3060 oltre che su di un display da 17,3 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate da 144 Hz.

Tra i prodotti di fascia alta della linea-up di casa MSI troviamo anche MSI Raider GE66 12UGS-227IT in offerta a 2.699 euro invece di 2.999 euro. Il notebook in questione ha il processore Intel Core i7-12700H ed una scheda video RTX 3070 Ti. Da notare anche la presenza di un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate da ben 360 Hz. Molto interessante anche lo sconto proposto per il nuovo MSI Stealth GS66 12UH-060IT in offerta a 3.599 euro invece di 3.899 euro. Questo laptop da gaming ha il Core i9-12900H e la scheda video RTX 3080 con un display da 15,6 pollici con risoluzione QHD e refresh rate da 240 Hz.

I prodotti selezionati sono solo alcuni dei notebook che MSI propone in offerta fino al 22 maggio. Le promozioni lanciate per l’Amazon Gaming Week la scorsa settimana continueranno e le occasioni per acquistare un ottimo notebook da gaming a prezzo fortemente scontato non mancato di certo. Per un quadro completo sulle promozioni in corso è possibile seguire il link qui di sotto:

>> Scopri qui tutti i notebook MSI in offerta fino al 22 maggio su Amazon <<