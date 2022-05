Lo store online di MediaWorld lancia i nuovi MEGASCONTI. Si tratta di una nuova tornata di offerte, disponibili esclusivamente online, che consentono agli utenti di effettuare acquisti a prezzo fortemente scontato. La nuova serie di offerte MediaWorld è valida fino al prossimo 15 maggio. Da notare che i prodotti in offerta sono disponibili con consegna o ritiro in negozio gratuito e con la possibilità di puntare sul finanziamento a tasso zero in 20 mesi. Per la nuova serie di MEGASCONTI di MediaWorld, troviamo offerte dedicate a notebook, Smart TV, smartwatch, monitor e a tanti altri prodotti tech. Le occasioni per un buon affare non mancano di certo. Vediamo i dettagli in merito alle nuove offerte MediaWorld:

MediaWorld lancia i MEGASCONTI: tante offerte, solo online, fino al 15 maggio

I nuovi MEGASCONTI di MediaWorld sono l’occasione giusta per acquistare un nuovo prodotto tech a prezzo scontato. Le occasioni da sfruttare sono numerose e davvero molto interessanti. Le offerte sono disponibili esclusivamente online, tramite lo store di MediaWorld, fino al prossimo 15 maggio. Per un quadro completo sulle offerte disponibili potete fare riferimento al link riportato a fine articolo. Qui di seguito, invece, vi proponiamo una selezione dei prodotti più interessanti in offerta (vi basta cliccare sul nome del prodotto per accedere direttamente allo store MediaWorld).

Partiamo dagli Smart TV proposti in sconto da MediaWorld. Tra i modelli in offerta c’è LG 4K 43UP75006LF in sconto a 299,99 euro invece di 449 euro. Si tratta di un TV 4K, economico ma di ottima qualità, che presenta una diagonale di 43 pollici. Molto interessante anche lo sconto riservato al SAMSUNG QLED 4K QE43Q60A in offerta a 449 euro invece di 799 euro. In questo caso abbiamo a disposizione un TV QLED da 43 pollici con pannello 4K.

Per chi sta cercando un TV più grande e di ottima qualità potete fare affidamento sul SAMSUNG QLED 4K QE55Q60A in offerta a 539 euro invece di 1.079 euro. Il modello in questione è un TV QLED 4K da 55 pollici. La gamma QLED di Samsung è protagonista delle offerte MediaWorld. In sconto, infatti, c’è anche il SAMSUNG QLED 4K QE75Q60AAUXZT in offerta a 999 euro invece di 1.999 euro. Questo modello è un TV QLED da ben 75 pollici con risoluzione 4K.

Se, invece, cercate un TV OLED, il consiglio è di puntare su LG OLED55C15LA in offerta a 1.199 euro invece di 1.619 euro. Si tratta di un TV OLED da 55 pollici e risoluzione 4K. Da notare, inoltre, che su tutti i TV in offerta è possibile utilizzare il Bonus TV Rottamazione, per ottenere uno sconto del 20% sul prezzo (fino a 100 euro) e/o il Bonus TV ISEE, per ottenere uno sconto di 30 euro. I bonus sono utilizzabili anche online, scegliendo, in fase di check-out, il ritiro e il pagamento in negozio.

Tra le offerte MediaWorld c’è spazio anche per i notebook. Da segnalare, ad esempio, la promozione riservata ad HP 250 G8 in offerta a 539 euro invece di 729 euro. Il notebook di HP ha processore Intel Core i5, 8 GB di RAM, 256 GB di SSD e display Full HD da 15,6 pollici di diagonale. Stessa configurazione anche per il Lenovo IdeaPad 5 in offerta a 519 euro invece di 649 euro. Tra i portatili economici in sconto troviamo il Lenovo V15 in offerta a 419 euro con Ryzen 3-3250U, 8 GB di RAM e 256 GB di SSD.

Occhio anche alle offerte sui monitor tra cui segnaliamo il Samsung CR50 in sconto a 229,99 euro e dotato di un pannello Full HD curvo da ben 32 pollici. Se state cercando uno smartwatch a prezzo scontato, MediaWorld vi mette a disposizione il FitBit Versa 3 in offerta a 159,99 euro invece di 229,99 euro. Lo smartphone in questione è disponibile in varie colorazioni. Da segnalare anche l’offerta dedicata all’elegante FitBit Luxe in sconto a 109,99 euro invece di 149,99 euro.

I prodotti selezionati sono solo una piccola selezione delle nuove offerte MediaWorld. I MEGASCONTI, infatti, si estendono a tante altre categorie di prodotto, dai grandi elettrodomestici ai prodotti di fotografia passando per vari accessori tech di sicuro interesse. Il consiglio è di consultare la pagina dedicata alla promozione, disponibile al link qui di sotto, per verificare tutte le migliori offerte e scegliere i prodotti migliori da acquistare. La promozione è valida fino al 15 maggio prossimo.

