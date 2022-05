Marshall annuncia l’arrivo di due nuovi speaker Bluetooth portatili: si tratta di Willen, modello ultra compatto pensato per stare in una tasca, e di Emberton II, una nuova versione dello speaker lanciato a inizio 2021. Scopriamoli insieme.

Marshall Willen e Emberton II: arrivano i nuovi speaker compatti

Difficile non conoscere il brand Marshall, anche per coloro che non sono soliti frequentare il mondo della musica “attivamente”. Il noto marchio britannico ha annunciato due nuovi modelli di speaker Bluetooth portatili, uno dei quali risulta sufficientemente compatto da poter stare in una tasca: quest’ultimo si chiama Willen ed è il primo speaker di questo tipo firmato Marshall.

Previous Next Fullscreen

Misura 101,6 x 100,5 x 40,4 mm, con un peso di poco più di 300 grammi, e consente di ascoltare musica per più di 15 ore con una sola ricarica. Quest’ultima avviene in circa 3 ore, ma 20 minuti sono sufficienti per godersi fino a 3 ore di riproduzione. Offre un driver dinamico full-range da 2 pollici e due radiatori passivi, con un volume massimo di 82 dB grazie all’amplificatore integrato da 10 W. Non manca la certificazione IP67 contro acqua e polvere.

Meno compatto ma pur sempre dalle dimensioni contenute lo speaker Marshall Emberton II, che promette almeno 30 ore di ascolto e una certificazione IP67 contro acqua e polvere che la rende immune a schizzi d’acqua, pioggia o a brevi immersioni fino a 1 metro di profondità. Offre due driver dinamici full-range da 2 pollici, ma rispetto al modello più piccolo manca di microfono.

Previous Next Fullscreen

Entrambi i nuovi speaker supportano la connettività Bluetooth 5.1 e l’app ufficiale Marshall, grazie alla quale è possibile gestire l’equalizzatore, ma anche installare firmware. In più si possono unire più speaker insieme, in modo da ottenere un effetto “concerto” (modalità stack).

Marshall ha già diffuso i prezzi per il mercato italiano, ma non ha ancora dichiarato un periodo di lancio preciso. Considerando che entrambi i nuovi prodotti risultano sul sito ufficiale, la data potrebbe non essere distante. Marshall Willen sarà acquistabile al prezzo consigliato di 99 euro, mentre per portarsi a casa Emberton II serviranno 169 euro. Tutti e due sono in arrivo nelle colorazioni Black and Brass e Cream.

