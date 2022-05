Razer rinnova la sua gamma di notebook con un aggiornamento della gamma Razer Blade 15 che può ora contare su diverse novità. Ci sono, infatti, le CPU della famiglia Intel Core di 12° generazione, fino al Core i9, ed è possibile ora optare anche per varianti con display OLED in grado di raggiungere un refresh rate massimo di ben 240 Hz. La gamma Razer Blade 15 è particolarmente articolata, con numerose varianti in arrivo anche in Europa, nel corso dei prossimi mesi. Per il nuovo pannello OLED da 240 Hz ci sarà da attendere ma, nel frattempo, gli utenti possono contare sulle nuove configurazioni con CPU Alder Lake e schede video NVIDIA RTX che garantiranno prestazioni al top. Ecco i dettagli completi:

La gamma Razer Blade 15 si aggiorna: ci sono i processori Intel Alder Lake e display OLED fino a 240 Hz

Si tratta di un aggiornamento molto importante quello annunciato oggi da Razer. La nuova gamma Razer Blade 15 è ancora più completa e articolata, con diverse nuove configurazioni a disposizione degli utenti. Il listino del popolare notebook, vero e proprio punto di riferimento della gamma Razer, è stato aggiornato con alcune varianti inedite che possono contare sui processori Intel Core di 12° generazione.

In totale, sono disponibili 12 diverse configurazioni per il Razer Blade 15 con processori Alder Lake per il mercato europeo. È possibile scegliere tra l’Intel Core i7-12800H e l’Intel Core i9-12900H. Per quanto riguarda la GPU integrata, invece, c’è la RTX 3080 Ti. In alternativa, si può puntare sulla RTX 3070 Ti o sulla più economica RTX 3060, comunque ottima per il gaming.

A disposizione degli utenti ci sono anche diverse configurazioni per quanto riguarda il display da 15,6 pollici. La risoluzione può essere Full HD, fino a 360 Hz, oppure QHD, fino a 240 Hz, o ancora UHD, fino a 144 Hz. Tra le novità c’è anche la nuova opzione con display OLED fino a 240 Hz che arricchisce le soluzioni a disposizione degli utenti interessati al notebook di Razer.

In precedenza, il notebook di Razer era ordinabile con display Full HD fino a 240 Hz oppure con display 4K OLED, senza però la possibilità di arrivare ad un refresh rate così elevato. La nuova versione combina le due opzioni mettendo a disposizione una nuova configurazione in grado di soddisfare, al massimo, le esigenze degli utenti in cerca di un pannello OLED, ad alta risoluzione e ad alto refresh rate.

Da notare che il pannello OLED a 240 Hz è disponibile solo con risoluzione QHD e non in abbinamento alla configurazione top di gamma UHD (3.840 x 2.160 pixel). Stando ai dati forniti dall’azienda, il nuovo Razer Blade 15 con pannello OLED a 240 Hz può contare su di un tempo di risposta di 1 ms e su di una luminosità di picco di 400 nits con una copertura del 100% della gamma cromatica DCI-P3. Le premesse per un display in grado di soddisfare le esigenze degli utenti ci sono tutte.

Le varie configurazioni del Razer Blade 15 possono essere abbinate ad un massimo di 32 GB di memoria RAM LPDDR5 e fino a 1 TB di SSD. Per quanto riguarda lo storage, il notebook di Razer arriva con uno slot M2 2280 libero. In sostanza, espandere lo spazio d’archiviazione con un secondo SSD è possibile ed anche abbastanza semplice. A completare il comparto tecnico troviamo una buona dotazione di porte con una HDMI, una Thunderbolt 4 e porte USB- A e USB-C. C’è anche un lettore SD.

Prezzi e disponibilità: per l’OLED da 240 Hz bisognerà attendere

Per il momento, le informazioni sull’avvio delle vendite delle nuove varianti del Razer Blade 15 in Italia sono limitate. Il sito europeo di Razer include svariate nuove configurazioni con Intel Alder Lake ma senza il nuovo display OLED fino a 240 Hz di refresh rate. Per registrare il debutto della nuova configurazione con questo display, che di fatto rappresenta una delle principali novità dell’anno per Razer, sarà necessario attendere il quarto trimestre del 2022. Per il momento, non ci sono informazioni in merito ai prezzi delle configurazioni che adotteranno questo display.

L’offerta attuale della gamma Razer Blade comprende, in ogni caso, diverse opzioni con i nuovi Alder Lake e tutte le principali schede video NVIDIA RTX. La gamma parte da 2.799 euro ed arriva fino a 4.399 euro, prezzo relativo alla configurazione con Intel Core i9-12900H, RTX 3080 Ti, 32 GB di RAM, 1 TB di SSD e display UHD da 144 Hz. Maggiori dettagli sulle novità per il Razer Blade 15 in Italia dovrebbero arrivare nelle prossime settimane.

